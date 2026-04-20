Ce soir avaient lieu les Laureus World Sports Awards. Lamine Yamal y a remporté un trophée pour la deuxième année consécutive, une première.

Depuis qu’il a percé chez les professionnels à l’âge de 15 ans, Lamine Yamal explose tous les records. Et l’ailier du FC Barcelone n’est pas près de s’arrêter. Ce soir, par exemple, il a de nouveau écrit l’histoire, même si c’est pour des trophées de seconde zone. Il a en effet reçu le trophée du meilleur jeune sportif de la planète aux Laureus World Sports Awards. Pour la deuxième année d’affilée, ce qui ne s’était jamais produit (cela fait 26 ans que les trophées existent).

Le PSG sacrée équipe de l’année

En 2025, Lamine Yamal avaient succédé à Jude Bellingham. Ce soir, un autre nom du Real Madrid a été récompensé. Il s’agit de Toni Kroos, qui a été désigné inspiration de l’année. L’Allemand de 36 ans, qui a évolué pendant une décennie à la Maison Blanche, où il a raccroché les crampons en 2024, est très présent dans les médias, dans lesquels il distille des conseils. Il devrait retourner chez les Merengue la saison prochaine afin d’entraîner chez les jeunes.

Le sportif de l’année est le tennisman Carlos Alcaraz et l’équipe de l’année le Paris Saint-Germain. La formation de Luis Enrique, qui a décroché sa première Champions League en 2025 tout en remportant cinq autres trophées lors de cette année historique, a bien mérité cette récompense.

🚨⭐️ Lamine Yamal wins World Young Sportsperson of the Year Award at Laureus Sport Awards. pic.twitter.com/lw0704wmHQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

25/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)