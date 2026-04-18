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PSG Mercato : Camavinga prêt à snober Paris et trahir le Real Madrid pour signer au FC Barcelone ?

Par William Tertrin - 18 Avr 2026, 17:10
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Eduardo Camavinga avec le maillot de l'équipe de France.

Le Real Madrid pourrait ouvrir la porte à un départ d’Eduardo Camavinga lors du prochain mercato… et le FC Barcelone a été associé au dossier en plus du PSG.

Le mercato d’été 2026 pourrait réserver une énorme surprise autour d’Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid, âgé de 23 ans, se retrouve au centre de nombreuses rumeurs après une saison marquée par des performances irrégulières et une expulsion évitable en Ligue des champions face au Bayern Munich.

Une situation fragilisée au Real Madrid

L’expulsion du Français lors du quart de finale européen a accentué les critiques en Espagne. Déjà en manque de régularité dans le onze madrilène, Camavinga voit son statut évoluer dans un contexte où la concurrence est très forte au milieu de terrain. Selon plusieurs médias européens, le Real Madrid ne considérerait plus le joueur comme totalement “intouchable” et serait désormais ouvert à une vente en cas d’offre satisfaisante.

Le club merengue aurait même fixé un prix d’environ 60 millions d’euros pour un éventuel transfert.

La Premier League et le PSG à l’affût

La situation du joueur attire déjà plusieurs cadors européens :

  • Arsenal
  • Manchester United
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Paris Saint-Germain

Tous surveillent de près l’évolution du dossier, alors que Camavinga n’est plus un titulaire indiscutable cette saison.

Le PSG, déjà intéressé par le joueur depuis son passage au Stade Rennais, reste l’un des clubs les plus attentifs à son évolution.

Le FC Barcelone entre dans la course ?

C’est l’information la plus surprenante : le FC Barcelone pourrait également se positionner sur Camavinga.

Selon CaughtOffside, le club catalan n’entrerait dans le dossier que si ses priorités échouent ailleurs. Mais l’idée d’un transfert vers le Barça reste explosive, tant la rivalité avec le Real Madrid est historique.

Un tel scénario serait vécu comme un véritable séisme en Espagne, rappelant des précédents rares de joueurs ayant traversé la frontière entre les deux géants.

Un avenir totalement ouvert

Sous contrat jusqu’en 2029, Camavinga reste encore un joueur clé du projet madrilène sur le papier. Mais son temps de jeu irrégulier, ses erreurs récentes et l’intérêt grandissant de plusieurs grands clubs européens relancent totalement son avenir.

Entre maintien au Real Madrid, départ vers la Premier League, intérêt du PSG ou scénario choc au FC Barcelone, le dossier Camavinga est désormais l’un des plus chauds du prochain mercato.

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