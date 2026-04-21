Sans forcer ni trembler, le Real Madrid a logiquement battu Alavés (2-1) ce soir grâce à des buts de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Mais le Bernabeu n’a pas caché son mécontentement.

Entre un Real Madrid 2e de Liga, qui devait se racheter après son élimination de la Champions League, et un Alavés 17e, l’issue de la partie de ce soir ne faisait guère de doute. Et effectivement, la rencontre a ressemblé à une attaque-défense pendant 90 minutes. Mais une attaque-défense ennuyeuse car le Real Madrid n’a rien proposé dans le jeu, s’en remettant comme trop souvent à ses individualités, alors que les Basques n’avaient pas grand-chose à proposer malgré leur réduction du score dans les arrêts de jeu (Martinez, 92e). Les deux buts merengue ont été inscrits sur des frappes de loin par Kylian Mbappé (30e), dont le tir a été légèrement contré, et Vinicius Jr (50e).

Le Bernabeu remonté, Camavinga a pris cher

Mais ce qu’on retiendra de cette soirée, c’est l’accueil sonore du Bernabeu à ses joueurs. Le ton a été donné dès l’entrée de Lunin pour l’échauffement avec des sifflets, qui se sont transformés en bronca quand le reste de ses partenaires est arrivé. Quand le speaker a égrainé le nom des joueurs, Vinicius Jr a eu droit à des sifflets nourris, alors que Kylian Mbappé a été relativement épargné. Conscient de ne pas traverser sa meilleure période, le Brésilien n’a d’ailleurs pas célébré son but, s’excusant devant les supporters. Mais celui qui a pris le plus cher est Eduardo Camavinga, entré en cours de seconde période. Expulsé peu après son entrée en jeu à Munich, le Français a bien compris ce soir que son avenir devait s’inscrire loin de Madrid…

Avec ce succès, le Real revient à six points du FC Barcelone, qui accueillera le Celta Vigo. La course pour le titre est quasiment jouée. Le dernier objectif de la Maison Blanche est d’éviter la honte d’un pasillo au Camp Nou le 10 mai. Pour cela, il doit conserver ou réduire cet écart de neuf points avec les Blaugranas. S’il le conserve, le Barça sera sacré en cas de succès sur le Real. S’il le réduit, le club catalan devra attendre les matches après le Clasico. C’est un bien faible objectif pour un club de la dimension du Real Madrid mais il ne méritait pas mieux après une saison aussi terne, à l’image de son match du soir…

🔚 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡



✅ El Real Madrid se lleva los tres puntos ante el Alavés con más pena que gloria



🎯 Goles de Mbappé y Vinicius, que fueron pitados por su afición pic.twitter.com/RlHqCqVItC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 21, 2026

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

25/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)