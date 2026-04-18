ASSE : une star du Real Madrid conseille Kanté, c’est son idole !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Saint-Étienne tient peut-être l’une des belles révélations de cette seconde partie de saison. Arrivé durant le mercato hivernal, Abdoulaye Kanté s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du onze de Philippe Montanier.

À seulement 20 ans, le milieu de terrain ivoirien impressionne par sa maturité, son volume de jeu et sa capacité à sécuriser l’entrejeu stéphanois. Présent en conférence de presse ce jeudi, le joueur des Verts a livré une confidence marquante sur l’un de ses modèles absolus : Aurélien Tchouaméni, star du Real Madrid CF.

Mieux encore, Abdoulaye Kanté a révélé qu’il échange régulièrement avec l’international français, qui lui donne des conseils précieux.

Tchouaméni, la référence absolue de Kanté

Interrogé sur ses inspirations à son poste de sentinelle, le joueur stéphanois n’a pas hésité une seconde à citer le milieu madrilène.

« Le joueur actuel qui m’inspire c’est Aurélien Tchouaméni du Real Madrid, vu que j’ai aussi la chance de pouvoir lui parler, parfois je lui pose quelques questions sur le poste. Forcément c’est un exemple. »

Une déclaration forte, qui montre à quel point le Français est devenu une référence pour la nouvelle génération des milieux défensifs.

Kanté admire particulièrement la polyvalence de Tchouaméni, capable d’exceller sans ballon comme dans la construction du jeu.

« Il m’inspire défensivement, mais aussi offensivement. Depuis Monaco c’est quelqu’un qui casse des lignes, qui est fort dans la prise d’informations et défensivement pour ses qualités à la récupération, à la projection, et aussi dans l’anticipation. »

Le milieu de l’ASSE semble analyser minutieusement chaque détail du jeu de son idole.

Des conseils sur le terrain… et en dehors

Le lien entre les deux joueurs ne se limite pas à de l’admiration à distance. Abdoulaye Kanté a confirmé échanger directement avec la star du Real Madrid, qui l’aide dans sa progression.

« Je le connais, il me conseille dans le jeu. Je regarde tous ses matchs, et je m’intéresse à sa manière de défendre et d’attaquer. Il me donne d’autres conseils mais plus sur le côté extra-sportif également. »

Cette relation pourrait être précieuse pour le jeune Stéphanois, encore au début de sa carrière professionnelle. Être guidé par un joueur évoluant au plus haut niveau européen constitue un avantage rare.

Tchouaméni, passé par AS Monaco FC avant d’exploser à Madrid, représente un parcours que beaucoup de jeunes milieux rêvent d’imiter.

Pourquoi Kanté a changé de modèle

Lors de son arrivée dans le Forez, Abdoulaye Kanté citait plutôt Yaya Touré et N’Golo Kanté parmi ses références. Trois mois plus tard, il explique ce changement plus pragmatique.

« Yaya Touré il ne joue plus et Ngolo Kanté est plus sur la fin et je n’ai pas l’opportunité de voir ses matchs en Turquie. Actuellement Tchouaméni c’est le meilleur exemple pour moi. »

Le joueur des Verts veut désormais s’inspirer d’un modèle en pleine force de l’âge, performant chaque semaine au plus haut niveau.

Il précise même son axe de progression principal :

« Je veux progresser offensivement, notamment sur mes premières touches. »

Kanté veut rester à l’ASSE

En quelques semaines, Abdoulaye Kanté s’est imposé comme une vraie satisfaction à l’AS Saint-Étienne. Son impact dans l’équilibre collectif des Verts saute aux yeux, tout comme son potentiel.

Travailleur, lucide et déjà tourné vers l’apprentissage, le jeune Ivoirien semble avoir la bonne méthode pour franchir des paliers.

Et avec Aurélien Tchouaméni comme mentor à distance, Saint-Étienne peut rêver d’avoir mis la main, avec Kanté, sur un joueur promis à un bel avenir, lui qui a glissé hier qu’il souhait rester à l’ASSE, où il n’est que prêté.