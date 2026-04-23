RC Lens : le plan de génie de Sage pour prendre le titre au PSG

Si le RC Lens peut de nouveau croire au titre, Pierre Sage a comparé ce marathon… à un jeu vidéo culte.

À quatre points du PSG en Ligue 1, le RC Lens continue de croire à un possible scénario de titre. Mais pour Pierre Sage, entraîneur des Sang et Or, la dynamique actuelle ne doit pas être abordée comme un sprint unique… mais comme une succession d’étapes à valider.

À la veille du déplacement à Brest (vendredi 20h45), le technicien lensois a livré une image marquante pour illustrer la gestion de la fin de saison de Lens.

Une course au titre vue comme un jeu vidéo

En conférence de presse, Pierre Sage a comparé le parcours du RC Lens à une progression dans un jeu vidéo culte :

“Aujourd’hui, on se dit que si on fait une fin de saison parfaite avec cinq victoires, on pourrait rivaliser avec le PSG. Et ça passe par la première étape. Si on veut rentrer dans ce schéma-là et ne pas avoir affaire à une autre question en termes d’ambition la semaine prochaine, il faut absolument l’emporter. Toute l’énergie doit être mise sur le match 1. Et si toutefois on passe cette étape, on s’occupera du match 2, et ainsi de suite. C’est un peu comme dans Mario Bros, on passe les mondes”, a observé l’entraîneur lensois en conférence de presse.

Une philosophie du “match après match”

Dans cette analogie, chaque rencontre devient un “niveau” à franchir. L’idée est simple : ne pas se projeter trop loin, même dans une course au titre encore mathématiquement ouverte.

Lens, deuxième de Ligue 1, doit enchaîner les victoires tout en espérant un faux pas du PSG pour continuer à exister dans la lutte finale.

Un choc décisif programmé contre le PSG

Le calendrier pourrait toutefois offrir un scénario de haute tension : un affrontement face au PSG qui devait avoir lieu en avril mais finalement reporté le 13 mai. Un match qui pourrait, selon les résultats d’ici là, transformer la course au titre en véritable duel direct… ou sceller les ambitions nordistes.

Pour Pierre Sage et le RC Lens, la stratégie est claire : avancer étape par étape, sans se laisser submerger par l’enjeu global. Une logique de jeu vidéo… appliquée à la course au titre de Ligue 1. Et si Lens va au bout, on se souviendra alors de ce coup de génie.