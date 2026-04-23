Pierre Sage était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du RC Lens à Brest en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 (20h45).

Le casse-tête est total pour le RC Lens. À la veille d’un déplacement délicat sur la pelouse du Stade Brestois, Pierre Sage n’a pas caché ses doutes en conférence de presse. Entre l’enchaînement des matchs et les incertitudes physiques, le technicien lensois envisage clairement de faire tourner son effectif. « Du turnover ? Possiblement. On verra avec la séance aujourd’hui. J’ai besoin de les voir en activité cet après-midi pour prendre des décisions. Pour l’instant, tout se passe bien. La séance de cet après-midi va valider les participations. On devrait repartir avec les mêmes joueurs que mardi », a-t-il indiqué en conférence de presse.

« La situation interroge »

Une décision qui dépendra donc des dernières sensations à l’entraînement, dans un contexte où chaque détail compte. Mais au-delà de la gestion de son groupe, Sage a aussi pointé du doigt le calendrier, qu’il juge difficile à comprendre après un match de Coupe de France en milieu de semaine : « La situation interroge. Je ne comprends pas. Mais on ira à Brest pour l’emporter. Aujourd’hui, on peut anticiper des scénarios catastrophes (fatigue), mais on ne se met pas d’idée négative. »

Un agacement assumé, renforcé par d’autres contraintes de dernière minute : « C’est un peu casse-tête avec les dates des suspendus qui viennent de tomber. C’est difficile. Le schéma qu’on vous propose aujourd’hui doit être revu. » Malgré tout, le staff du RC Lens tente de garder le cap, en adaptant sa gestion au cas par cas : « On est sur des gestions individuelles. Les plus anciens switchent rapidement. Il y a plus de travail sur les jeunes, mais les séances permettent de basculer rapidement. » Le RC Lens avance donc dans le flou, entre prudence et ambition, à quelques heures d’un match important dans la course au classement.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France