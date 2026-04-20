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FRANCE

RC Lens : Luis Enrique sous pression, la course au titre relancée

Par Louis Chrestian - 20 Avr 2026, 12:20
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La tension monte d’un cran dans cette fin de saison de Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain reste en tête, le retour en force du RC Lens commence sérieusement à faire trembler la capitale.

Lens frappe fort et relance tout

Menés 2-0, les Lensois ont signé une remontée spectaculaire face à Toulouse FC (3-2). Un succès renversant qui leur permet de revenir à seulement un point du PSG.

Une opération parfaite qui change complètement la dynamique du championnat… et met une pression énorme sur les épaules parisiennes.

Luis Enrique agacé par la situation

Après la dernière rencontre, Luis Enrique n’a pas caché sa frustration face à cette course au titre plus serrée que jamais :

« On veut gagner le championnat, mais ce sera difficile parce que Lens est dans la course. »

Conscient du danger lensois, le coach parisien pointe aussi un autre problème majeur : l’enchaînement infernal des matchs.

« Nous avons un calendrier très difficile, avec beaucoup de matchs à jouer, et il faut savoir gérer tout ça. »

Un calendrier qui complique tout

Et pour cause : le PSG est toujours engagé sur tous les fronts, notamment en Ligue des Champions, avec une demi-finale explosive face au Bayern Munich à venir.

Une accumulation de rencontres qui pourrait peser lourd dans le sprint final… contrairement à Lens, pleinement concentré sur le championnat.

Une course au titre sous haute tension

Face aux journalistes, Luis Enrique a même laissé transparaître une pointe d’ironie :

« La course au titre relancée ? C’est sympa pour vous, les journalistes (rires) ! »

Avant d’ajouter, plus sérieux :

« C’est sympa pour tout le monde, sauf pour les entraîneurs qui perdent, comme moi aujourd’hui. »

Lens, un vrai danger ?

Avec cette dynamique et un calendrier plus léger, le RC Lens apparaît désormais comme un candidat très crédible au titre.

De quoi transformer cette fin de saison en véritable bras de fer avec le PSG… et pousser Luis Enrique dans ses retranchements.

Une chose est sûre : le suspense est total.

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