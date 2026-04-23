FC Nantes : un bon présage pour les Canaris face au Stade Rennais ?

Face au Stade Rennais, le FC Nantes sera arbitré par le meilleur officiel de Ligue 1. De quoi redonner un peu d’espoir dans la quête des barrages ?

Le derby de l’Ouest entre le Stade Rennais et le FC Nantes, prévu ce dimanche au Roazhon Park, sera dirigé par un arbitre de référence : Benoît Bastien. Une désignation loin d’être anodine pour ce choc toujours sous haute tension.

Sacré meilleur arbitre de Ligue 1 à l’issue de la saison 2024-2025, Benoît Bastien s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de l’arbitrage français. Déjà récompensé par le passé, l’officiel français continue d’enchaîner les prestations de haut niveau, aussi bien sur la scène nationale qu’internationale. Membre du groupe élite UEFA, il officie régulièrement en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou encore en Conference League, preuve de sa crédibilité au plus haut niveau.

Un historique équilibré avec le FC Nantes

Du côté des Canaris, l’arbitre connaît bien la maison. Benoît Bastien a déjà dirigé le FC Nantes à une trentaine de reprises, avec un bilan globalement équilibré :

10 victoires

9 matchs nuls

11 défaites

Cette saison, il a arbitré deux rencontres des Nantais, dont une défaite face au Paris Saint-Germain lors de la première journée et un revers contre Lens, marqué notamment par un penalty sifflé en faveur des Jaune-et-Vert.

Une expérience précieuse pour un derby sous tension

Dans un derby où l’engagement et la pression seront au rendez-vous, le choix d’un arbitre expérimenté apparaît logique. Benoît Bastien est reconnu pour son sang-froid et sa capacité à gérer les matchs à forte intensité, une qualité essentielle pour ce type de confrontation.

Et même si les résultats du FCN sont assez mitigés sous Bastien, son expérience au plus haut niveau et sa gestion des matchs à forte intensité pourraient apporter une certaine stabilité à un derby souvent imprévisible, où chaque décision peut faire basculer la rencontre. Une bonne nouvelle pour les Canaris ? À voir.

Un derby qui s’annonce électrique

Entre rivalité régionale et enjeux sportifs, ce Stade Rennais – FC Nantes promet une rencontre animée. Avec Benoît Bastien au sifflet, les deux équipes pourront s’appuyer sur un arbitre expérimenté, habitué aux grandes affiches de Ligue 1.

Reste désormais à savoir si cette rencontre basculera en faveur des Rennais ou des Nantais… ou si l’arbitre devra, une fois encore, faire parler son autorité dans un match sous haute tension.