Le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes s’annonce déséquilibré comme jamais, entre deux équipes à la dynamique contraire.

Le derby breton s’apprête à vivre une édition totalement déséquilibrée. Ce dimanche au Roazhon Park, le Stade Rennais accueillera le FC Nantes avec un écart tout simplement inédit dans l’histoire du championnat. Au classement, les hommes de Franck Haise comptent 33 points d’avance sur les Canaris. Un gouffre statistique jamais observé avant un derby entre les deux clubs en première division.

Un écart de points historique pour un derby

Un contraste saisissant entre deux dynamiques opposées. D’un côté, le Stade Rennais continue de s’inscrire dans une saison solide, avec une régularité qui lui permet de jouer des places confortables dans la première partie de tableau. De l’autre, le FC Nantes lutte pour sa survie, englué dans une dynamique bien plus fragile, où chaque point devient vital.

Cet écart de 33 points marque ainsi un record historique entre les deux rivaux bretons avant une confrontation directe en Ligue 1. Un symbole fort aussi pour l’intensité du derby, souvent considéré comme l’un des plus chauds du championnat français, mais qui s’annonce cette fois déséquilibré sur le papier.

Le Stade Rennais grandissime favori ?

Pour le FC Nantes, ce déplacement en Bretagne représente bien plus qu’un simple derby : c’est un match sous pression, où le moindre faux pas pourrait peser lourd dans la course au maintien et qui pourrait même être fatal aux Canaris.

Pour le Stade Rennais, l’enjeu est différent. Il s’agit de confirmer sa supériorité actuelle et de poursuivre sa dynamique positive face à un rival historique, même affaibli. Mais dans ce type de match, les classements ne racontent jamais toute l’histoire. Car un derby reste un derby. Et même avec 33 points d’écart, la vérité du terrain peut toujours réserver des surprises.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)