Real Madrid, FC Barcelone : Mbappé et Yamal distancés pour le Ballon d’Or, un nouveau favori émerge !

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Les quarts de finale de la Ligue des champions ont complètement rebattu les cartes dans la course au Ballon d’Or 2026. Et une tendance forte se dégage déjà : Kylian Mbappé et Lamine Yamal ont perdu du terrain, tandis que Harry Kane s’impose désormais comme le grand favori.

Selon les dernières estimations de Polymarket, l’attaquant du Bayern Munich domine largement les débats avec 29 % de chances de remporter le trophée. Derrière lui, la lutte reste serrée :

16 % – Michael Olise

16 % – Lamine Yamal

14 % – Kylian Mbappé

Une hiérarchie qui reflète parfaitement l’impact des performances européennes à ce stade de la saison.

Mbappé et Yamal pénalisés par l’élimination

L’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich (4-3) a été un tournant majeur dans cette course.

Pour Kylian Mbappé, arrivé avec l’ambition de dominer l’Europe, le coup est rude. Sans parcours européen marquant, ses chances de Ballon d’Or se réduisent fortement. À ce niveau, la Ligue des champions reste le critère numéro un pour départager les candidats.

Même constat du côté du FC Barcelone, où Lamine Yamal a également vu ses ambitions freinées par une élimination prématurée. Malgré une saison impressionnante, le jeune prodige paie l’absence de son club dans le dernier carré.

Dans la course au Ballon d’Or, sortir tôt d’Europe coûte presque toujours très cher.

Harry Kane en pole position… avant un choc décisif

À l’inverse, Harry Kane profite pleinement de la dynamique du Bayern Munich. Auteur de performances décisives, l’attaquant anglais coche toutes les cases :

régularité

efficacité

présence dans les moments clés

Mais surtout, il est toujours en course en Ligue des champions.

Et le prochain obstacle s’annonce énorme : une demi-finale face au Paris Saint-Germain.

Un duel qui pourrait bien décider du futur Ballon d’Or.

Olise s’invite dans la course

Autre surprise de ce classement : la présence de Michael Olise parmi les favoris.

Moins attendu, l’ailier réalise une saison impressionnante et profite lui aussi du parcours européen de son équipe. À égalité avec Yamal, il s’impose comme un outsider crédible.

Une preuve supplémentaire que la dynamique collective joue un rôle déterminant dans cette course individuelle.

Le PSG au centre du jeu

Le Paris Saint-Germain se retrouve dans une position clé. En affrontant le Bayern Munich, le club parisien peut influencer directement la course au Ballon d’Or.

Deux scénarios possibles :

éliminer Harry Kane et relancer la course

ou confirmer sa domination et le propulser vers le trophée

Plus que jamais, les performances en demi-finales seront décisives.

Le Ballon d’Or se jouera en Ligue des champions

La tendance est nette : les quarts de finale ont redistribué les cartes.

Kylian Mbappé et Lamine Yamal en recul

Harry Kane en position de force

Michael Olise en embuscade

Mais rien n’est encore joué.

Une seule certitude :

les demi-finales de Ligue des champions pourraient définitivement sceller le destin du Ballon d’Or 2026.