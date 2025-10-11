Après Huijsen ou encore Mbappé plus récemment, un nouveau titulaire du Real Madrid s’est blessé en sélection.

À deux semaines du tant attendu Clasico contre le FC Barcelone, le Real Madrid se retrouve dans une situation délicate avec des absences de poids. Après le forfait de Kylian Mbappé avec les Bleus, c’est au tour de Franco Mastantuono, l’attaquant argentin arrivé cet été, de rejoindre l’infirmerie.

Kylian Mbappé a été contraint de quitter le terrain lors du match de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan, victime d’un coup à la cheville droite. Ce même problème l’avait déjà gêné lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal. La Fédération française de football a confirmé son forfait pour le match contre l’Islande, et il est désormais rentré à Madrid pour poursuivre ses soins.

Franco Mastantuono quitte la sélection argentine

L’attaquant argentin Franco Mastantuono, recruté cet été, a également été contraint de déclarer forfait pour les matchs de l’équipe d’Argentine en raison d’une surcharge musculaire à la cuisse gauche. Cette blessure le prive non seulement des matchs amicaux avec l’Albiceleste, mais peut aussi l’inquiéter en vue des prochaines échéances avec le Real, dont le Clasico prévu le 26 octobre prochain.

D’un autre côté, Dean Huijsen a dû déclarer forfait avec l’Espagne en raison d’une lésion musculaire au soléaire de la jambe gauche. Le Real Madrid a publié un communiqué indiquant que les examens médicaux étaient en cours et que le résultat restait en attente. Xabi Alonso et le Real n’ont donc plus qu’à croiser les doigts pour ne pas finir dépouillés pour le Clasico.