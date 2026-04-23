Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Blessé au FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) pourrait voir de loin le Real Madrid briser son rêve au mercato estival.

Le scénario serait cruel pour le FC Barcelone. Déjà inquiet pour la blessure de Lamine Yamal, le club catalan pourrait voir l’un de ses rêves de mercato lui échapper… au profit de son rival historique. Car en coulisses, le Real Madrid avance ses pions sur un dossier brûlant : Victor Osimhen.

Le Real fond sur Osimhen !

D’après Fichajes, l’attaquant nigérian, en grande forme sous les couleurs de Galatasaray, est devenu l’une des priorités madrilènes pour renforcer son secteur offensif. L’objectif est clair : ajouter un véritable numéro 9 à l’effectif pour permettre à Kylian Mbappé de retrouver son poste préférentiel sur le côté gauche.

Un projet qui pourrait faire très mal au Barça. Car Osimhen figurait également dans les plans catalans. Mieux encore, selon plusieurs informations venues d’Espagne, Lamine Yamal lui-même aurait poussé en interne pour voir l’attaquant rejoindre la Catalogne cet été. Mais la dynamique actuelle semble tourner en faveur de Madrid.

Yamal blessé et impuissant

Le prix fixé par Galatasaray, estimé autour de 100 millions d’euros, représente un investissement conséquent. Mais les dirigeants madrilènes étudieraient déjà différentes options pour boucler l’opération sans déséquilibrer leurs finances. Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer. Et pour Yamal, le timing est particulièrement cruel.

Actuellement éloigné des terrains en raison de sa blessure, le jeune prodige pourrait assister impuissant à ce possible retournement de situation sur le marché des transferts. Voir une cible prioritaire filer chez le rival absolu serait forcément un coup dur, autant sur le plan sportif que symbolique. Dans un été qui s’annonce déjà décisif pour l’avenir du Barça, ce dossier Osimhen pourrait bien devenir l’un des tournants majeurs du mercato.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League