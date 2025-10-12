Auteur d’un début de saison tonitruant avec le Real Madrid, Kylian Mbappé marche sur les traces d’un certain Cristiano Ronaldo, avec qui il est en contact permanent.

Kylian Mbappé commence à faire oublier les doutes de ses débuts la saison dernière au Real Madrid. Après quelques mois d’adaptation compliqués, l’attaquant français s’est installé comme le leader offensif de la Maison Blanche, enchaînant les buts avec une régularité impressionnante : 14 réalisations en 10 matchs cette saison.

Mbappé et Ronaldo étroitement liés

Si ses statistiques rappellent celles de Cristiano Ronaldo, Mbappé garde les pieds sur terre. « Les mêmes chiffres que lui pour mes débuts ? Oui, mais il l’a fait pendant neuf ans de suite, moi un an et demi pour l’instant », explique-t-il pour Movistar, soulignant qu’il souhaite écrire sa propre histoire au sein du club.

L’ancien Parisien a même confié que la légende portugaise avait une réelle influence sur sa carrière : « Cristiano Ronaldo a toujours été mon modèle, un exemple pour moi. J’ai de la chance, car on discute, il me conseille et m’aide. À Madrid, c’est le N°1, la référence. Il a fait de très grandes choses ici. Les gens rêvent encore de Cristiano et parlent encore de ses exploits. »

« Je vais suivre mon propre chemin »

Mais Mbappé veut aussi créer son propre héritage et faire vibrer le Santiago Bernabéu à sa manière : « Je vais suivre mon propre chemin, et j’espère faire rêver les supporters moi aussi. »

À 26 ans, Kylian Mbappé incarne déjà la nouvelle ère galactique du Real Madrid, un club où le talent se conjugue avec l’histoire, et où les records de légende semblent désormais à sa portée.