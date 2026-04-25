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FRANCE

FC Barcelone – Real Madrid : la bombe Olivia Rodrigo s’invite dans le Clasico

Par Bastien Aubert - 25 Avr 2026, 00:00
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Olivia Rodrigo

Le FC Barcelone frappe fort avant le Clasico. Le club catalan a choisi la star mondiale Olivia Rodrigo pour apparaître sur son maillot lors du choc face au Real Madrid.

C’est un coup de communication qui ne passe pas inaperçu. À l’approche du Clasico, le FC Barcelone a décidé de marquer les esprits en s’associant à une icône mondiale de la musique : Olivia Rodrigo. Pour le choc face au Real Madrid, le Barça arborera un maillot spécial mettant à l’honneur la chanteuse américaine.

Une opération marketing puissante, dans la continuité des collaborations déjà mises en place ces dernières saisons. Le club catalan confirme ainsi sa stratégie : mêler football et culture pop pour toucher une audience toujours plus large. Avec Olivia Rodrigo, véritable phénomène mondial auprès des jeunes générations, le Barça vise un impact global bien au-delà du terrain.

Un choix qui interroge 

Ce choix n’est évidemment pas anodin. Le Clasico est l’un des événements sportifs les plus suivis au monde. Associer une superstar de la musique à ce rendez-vous permet au club de maximiser sa visibilité et de renforcer son image de marque à l’international.  Une stratégie qui divise autant qu’elle intrigue.

Certains supporters saluent une initiative moderne et audacieuse, en phase avec son époque. D’autres regrettent une évolution jugée trop commerciale de l’identité du club. Mais sur le plan médiatique, le pari est déjà réussi. Avec cette annonce, le FC Barcelone s’assure une exposition massive à quelques jours d’un match crucial face à son rival historique.

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