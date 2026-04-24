Brest – RC Lens (3-3) : un point fou, inespéré et même frustrant, les notes des Sang et Or

Les tops et flops après le nul fou obtenu par le RC Lens face à Brest (3-3).

Ce vendredi, un RC Lens assez remanié avec 5 changements dans le onze avait l’occasion de mettre la pression sur le PSG, trois jours après l’euphorie de la qualification en finale de Coupe de France. Et ça a été assez cauchemardesque, avec trois buts encaissés sur les trois seuls tirs cadrés du SB29 dans le match, signés Guindo (9e), Tousart (24e) et Dina Ebimbe (42e), malgré deux occasions de Sima (4e) et Thomasson (22e).

La seconde période et les changements de Sage ont totalement changé le visage lensois, et l’espoir était permis grâce aux buts de Thauvin (60e) puis Sima (64e). En fin de match, Saint-Maximin a égalisé d’une énorme frappe, et voilà comment Lens a pris un point fou et inespéré, avec même une pointe de regret vu les 4 montants touchés et les 4 arrêts du gardien brestois. Avec ce résultat, Lens perd encore du terrain dans la course au titre, mais valide officiellement sa place dans le top 6 et son retour en coupe d’Europe. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

LES ENTRANTS, MAIS SAINT-MAXIMIN QUAND MÊME…

Pierre Sage n’a pas tardé avant de faire ses premiers changements, 4 d’un coup à la 52e minute avec les entrées d’Abdulhamid, Thauvin, Baidoo et Saint-Maximin. On a alors commencé à voir les premiers effets, et Thauvin a sonné la révolte à la 60e sur une belle frappe pour le 3-1, avant qu’Abdulhamid ne délivre une galette pour Sima, buteur dans la foulée. Sans oublier Saint-Maximin, auteur d’une entrée époustouflante, qui a envoyé une mine sur le poteau (80e), avant de retenter une frappe monumentale qui a cette fois terminé au fond des filets pour égaliser. De son côté, Édouard, entré à la 64e, a beaucoup loupé avec une frappe sur la barre (87e) et une tête sur le poteau dans les ultimes secondes, mais aussi une tentative stoppée par un arrêt XXL de Coudert (90ème+2). On peut également noter la reprise ratée d’Abdulhamid juste après la tête d’Édouard sur la dernière action.

Les flops

RISSER

Il ne peut rien faire sur la grosse frappe de Guindo, mais se prendre trois buts dans une rencontre n’est jamais anodin. Contrairement à Lille, où il avait fait quelques arrêts, il n’en a fait aucun ce soir, et ce depuis 3 matchs de suite. Donc 6 buts encaissés sur les 6 derniers tirs cadrés subis…

MASUAKU

Titulaire alors que Baidoo a débuté sur le banc, il a été en grande difficulté, et sa relation avec Udol n’est vraiment pas aussi fluide qu’avec Sarr. Est-il vraiment une alternative à ce poste de central gauche ? Ça paraît sérieusement compliqué. Sorti à la 53e pour l’entrée de Baidoo.

AGUILAR

Au moins il n’y a plus de doute, Saud Abdulhamid a vraiment eu le temps de prendre une grosse longueur d’avance dans la concurrence à ce poste de piston droit. Hormis la bonne ouverture pour Sima en début de match, il a été complètement à la ramasse. Sorti à la 52e pour l’entrée d’Abdulhamid.

SOTOCA

Hormis une très belle passe pour l’occasion de Thomasson en première période, il a été à la peine offensivement comme défensivement, notamment sur le deuxième but où il laisse à Guindo tout le loisir de centrer. Sorti à la 52e pour l’entrée de Thauvin.

SAÏD

Invisible comme depuis plusieurs semaines, il n’a rien apporté dans cette attaque, et on ne retrouve plus le Wesley Saïd qui marchait si bien. Espérons le revoir d’ici son départ au Qatar, à moins qu’il ait déjà la tête là-bas. Sorti à la 53e pour l’entrée de Saint-Maximin.

Les notes des Lensois

Risser (3) – Ganiou (5), Sarr (5), Masuaku (3) – Aguilar (3), Sangaré (5), Thomasson (5), Udol (5) – Sotoca (2), Sima (5), Saïd (2).