Pierre Sage pourrait faire des choix forts à Brest, qui pourrait impacter un joueur du RC Lens particulièrement décisif en Ligue 1.

C’est la rumeur qui interpelle au RC Lens à quelques heures du coup d’envoi face au Stade Brestois 29. Selon les tendances de L’Équipe, Allan Saint-Maximin devrait débuter sur le banc, malgré une efficacité redoutable depuis son arrivée.

Une dynamique stoppée net ?

Les chiffres parlent pour lui : en seulement 247 minutes de jeu en Ligue 1, l’ailier lensois est déjà impliqué dans 4 buts (1 réalisation, 3 passes décisives). Un ratio impressionnant qui en fait l’un des éléments les plus décisifs de l’effectif.

Titulaire lors de la large victoire face au Toulouse FC en demi-finale de Coupe de France (4-1), Saint-Maximin semblait avoir marqué des points importants. Son éventuelle mise sur le banc apparaît donc comme un petit coup d’arrêt dans sa dynamique. Un choix qui peut surprendre, surtout dans un match aussi exigeant à l’extérieur et décisif dans ce sprint final de la saison.

La gestion de Sage

Mais derrière cette décision, il y a une logique. Pierre Sage semble vouloir privilégier l’équilibre collectif et la gestion des efforts dans une période charnière. Face à une équipe du Stade Brestois solide, le technicien du RC Lens pourrait opter pour un profil différent au coup d’envoi, tout en gardant Saint-Maximin comme arme fatale en sortie de banc.

Reste à savoir si ce pari tactique suffira au RC Lens pour continuer à avancer… sans l’un de ses joueurs les plus tranchants en Ligue 1 au coup d’envoi.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France