Nouvelle bataille sur le marché des jeunes talents africains. L’OL s’ajoute à une longue liste de clubs européens déjà séduits par Abdourahmane Mbodj, suivi par l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais.

Le mercato des jeunes talents s’intensifie autour d’un nom : Abdourahmane Mbodj. À seulement 18 ans, le joueur de Génération Foot attire désormais une concurrence de taille, mêlant clubs français et écuries européennes.

Selon Africafoot, l’OL est désormais entré dans la course pour recruter le jeune prodige sénégalais. Un intérêt sérieux qui vient s’ajouter à une liste déjà longue de prétendants. Avant Lyon, plusieurs clubs avaient déjà coché son nom : l’OM, le Stade Rennais, mais aussi le RC Lens, le FC Metz ou encore plusieurs formations allemandes et turques comme l’Eintracht Francfort ou Fenerbahçe.

La Ligue 1 s’arrache Mbodj !

Une véritable bataille européenne s’annonce donc autour du joueur formé à Génération Foot, club réputé pour sa capacité à exporter des talents vers l’Europe. Mbodj impressionne par ses statistiques et son impact offensif : 8 buts et 3 passes décisives en 21 matchs cette saison. Des chiffres remarqués malgré son très jeune âge, qui expliquent l’agitation autour de son profil. Sa clause libératoire est estimée à un peu plus de 2 millions d’euros, un montant accessible pour de nombreux clubs européens, ce qui accentue encore la concurrence.

Une clause à 2 millions d’euros

Les émissaires de l’OL auraient déjà pris contact avec son entourage, preuve que le dossier est suivi de près depuis plusieurs mois par les dirigeants rhodaniens. Dans ce contexte, Génération Foot sait qu’elle tient un nouveau joueur à fort potentiel de revente, et ne compte pas brader son talent malgré son jeune âge. À peine majeur, Mbodj se retrouve déjà au cœur d’un marché très disputé. Et, dans ce genre de dossier, c’est souvent le plus rapide ou le plus convaincant qui gagne la course… pas forcément le plus gros club.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)