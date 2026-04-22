OL : Endrick, guerre froide avec sa mère… la grossesse de sa compagne Gabriely enflamme tout !

Rien ne va plus autour de Endrick. Alors que sa compagne Gabriely Miranda est enceinte, une tension familiale éclate au grand jour avec sa mère. Entre silence remarqué et messages lourds de sens, le feuilleton prend une tournure explosive.

Le bonheur attendu… vire au malaise. Alors que Endrick s’apprête à devenir père, l’annonce de la grossesse de sa compagne Gabriely Miranda aurait dû être un moment de joie totale. Mais en coulisses, la situation semble bien plus tendue qu’il n’y paraît.

Une relation déjà fragile

Depuis plusieurs mois, des tensions existeraient entre Cintia Ramos, la mère du joueur, et Gabriely Miranda. Une cohabitation compliquée qui n’aurait jamais vraiment trouvé d’équilibre. Et contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, l’arrivée imminente d’un enfant n’a visiblement pas apaisé les choses.

Le premier signal fort est venu des réseaux sociaux. Lors de l’annonce officielle de la grossesse, Cintia Ramos n’a pas réagi sur la publication du couple. Un détail ? Pas vraiment. Elle a préféré publier son propre message de félicitations sur son compte personnel, un choix qui a immédiatement alimenté les spéculations autour d’un malaise familial. Dans l’univers ultra-exposé des footballeurs, ce type de geste est rarement anodin.

Le message piquant de Gabriely

Mais c’est surtout la réaction de Gabriely Miranda qui a mis le feu aux poudres. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a publié une phrase lourde de sens : « La famille d’où tu viens a sa valeur, mais celle que tu construis doit être ta priorité. Dans la première, tu es une partie. Dans la seconde, elle est la tienne. » Un message perçu par beaucoup comme une réponse directe, voire une prise de position claire dans ce conflit latent.

Dans cette histoire, Endrick se retrouve dans une position délicate. Entre sa mère et sa compagne, le jeune prodige doit gérer une situation personnelle complexe, en parallèle de sa carrière déjà sous les projecteurs. Car au-delà du terrain, la pression médiatique autour de sa vie privée ne cesse de grandir.

Une affaire loin d’être terminée

Ce clash familial, désormais exposé au grand jour, pourrait encore évoluer dans les semaines à venir. Entre non-dits, messages indirects et interprétations, chaque geste est scruté. Une chose est sûre : autour d’Endrick, le terrain n’est pas le seul endroit où la tension est à son maximum.