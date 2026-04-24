OM Mercato : l’IA désigne le futur club de Greenwood, le Paris FC dans le coup ! 

Meilleur joueur de l’OM cette saison, Mason Greenwood (24 ans) pourrait mettre les voiles au mercato. L’IA se prononce sur son avenir.

C’est l’un des dossiers les plus scrutés du marché. L’avenir de Mason Greenwood alimente toutes les rumeurs, mais les projections de l’intelligence artificielle permettent désormais d’y voir plus clair. Entre clubs européens et surprises potentielles, les tendances se précisent.

L’OM reste crédible

Selon les simulations croisées (temps de jeu, projet sportif, capacité financière), une piste pourrait tenir la corde : l’OM.

Probabilité estimée : 30 %

L’OM coche plusieurs cases importantes dans les projections : un besoin offensif constant, une exposition médiatique forte et une capacité à relancer des profils en quête de stabilité. Le projet d’Habib Beye pèse également dans la balance, avec un style de jeu favorable à ses qualités. Une qualification en Ligue des Champions sera le juge de paix pour le voir rester et performer à Marseille.

Le Paris FC, outsider intriguant

Et si la surprise venait de la capitale ? Le Paris FC apparaît dans les projections comme un outsider crédible.

Probabilité estimée : 20 %

Le club parisien, ambitieux et en pleine structuration, pourrait tenter un coup fort pour changer de dimension. L’IA identifie cette piste comme risquée mais potentiellement stratégique, notamment en cas d’investissement massif.

L’option étrangère en embuscade

D’autres championnats restent en observation, notamment en Espagne, en Italie ou en Arabie Saoudite.

Probabilité estimée : 50 %

Ces ligues offrent un cadre technique compatible avec le profil de Greenwood, mais les contraintes économiques et sportives limitent pour l’instant la probabilité d’un transfert concret. Le défi saoudien pourrait primer dans l’esprit du joueur de 24 ans.

Projection : un choix déterminant

Au final, aucune destination ne s’impose à 100 %, mais une hiérarchie claire se dégage. L’OM semble aujourd’hui placé, tandis que le Paris FC incarne une option audacieuse à surveiller. Une chose est sûre : le choix de Greenwood sera scruté de près, tant il pourrait avoir un impact majeur sur le prochain mercato.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)