PSG : Paris a pris un nouvel avantage dans la course au titre… venu du RC Lens

Le PSG pourrait bien recevoir un coup de pouce inattendu dans la course au titre de Ligue 1… et il pourrait venir indirectement du RC Lens. En cause : la situation d’Hervé Koffi, gardien prêté par le club nordiste à Angers SCO, actuellement touché à la cheville et très incertain pour la réception du PSG ce week-end.

Une blessure qui change tout

Jeudi à l’entraînement, le gardien burkinabé s’est blessé en repoussant une frappe au sol. Resté au sol, visiblement touché à la cheville gauche, il a dû être aidé par le staff pour regagner les vestiaires. Selon les informations de Ouest-France, il ne semblait pas pouvoir poser le pied au sol, rendant sa présence samedi soir quasiment compromise.

Un coup dur majeur pour Angers SCO, mais aussi un élément potentiellement déterminant dans la course au titre.

Zinga propulsé titulaire… face au PSG

En cas de forfait confirmé, Angers devra se tourner vers Melvin Zinga, habituel numéro deux. Le jeune gardien n’a disputé que deux matchs de Ligue 1 cette saison, tous deux soldés par des défaites.

Le second gardien Oumar Pona étant également forfait, le SCO pourrait même devoir faire appel à un jeune du centre de formation en doublure.

Un détail qui concerne directement le RC Lens

Le point qui attire particulièrement l’attention du côté de la Ligue 1 est le statut d’Hervé Koffi : il est prêté par le RC Lens à Angers, sans option d’achat, alors même que le RCL est en course pour le titre avec le PSG, à quatre points derrière. L’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison, voire le meilleur, pourrait donc indirectement jouer un mauvais tour à Lens.

Car si le PSG affronte un Angers affaibli dans les buts, Paris pourrait profiter d’un contexte encore plus favorable pour conforter son avance en tête du championnat.

Un scénario indirect mais potentiellement décisif pour Paris

Le PSG n’a pas besoin de jouer contre Lens pour que le club nordiste influence la course au titre. Le prêt d’Hervé Koffi, initialement pensé pour lui offrir du temps de jeu, se transforme aujourd’hui en facteur indirect dans une rencontre capitale.

Face à une équipe angevine potentiellement privée de son gardien titulaire, Paris pourrait se retrouver face à une défense encore plus vulnérable que prévu. Dans un sprint final où chaque détail compte, ce type d’aléa peut peser lourd…