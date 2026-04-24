RC Lens Mercato : après Hazard, une autre signature très prometteuse déjà programmée ?

Alors que le RC Lens aurait bouclé l’arrivée de Thorgan Hazard, une nouvelle signature prometteuse pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Le RC Lens devrait bientôt acter sa toute première recrue de l’été avec l’arrivée de Thorgan Hazard. Mais un nouveau nom commence à circuler avec insistance dans l’entourage du club : Mezian Mesloub (né en 2009), un jeune milieu de terrain déjà bien connu des recruteurs. Et cette fois, le dossier pourrait aller plus loin qu’une simple rumeur.

Mezian Mesloub, jeune joueur de 16 ans évoluant au RC Lens, a intégré le centre de formation lensois en 2018. Il est surtout connu comme le fils de l’ancien international algérien Walid Mesloub, qui a porté à 67 reprises le maillot du RCL, et désormais entraîneur adjoint de l’équipe réserve.

Une nouvelle étape importante : son arrivée chez Sport Cover

Le jeune joueur vient de rejoindre l’agence Sport Cover, une structure reconnue dans le football professionnel, qui représente notamment plusieurs joueurs de haut niveau, dont les frères Thuram.

Ce changement d’agence est souvent un signal fort dans la carrière d’un jeune joueur, et jamais anodin. En effet, cela pourrait ouvrir la voie à la signature imminente d’un premier contrat professionnel. Une nouvelle étape logique dans la progression du jeune Mesloub, lui qui crève l’écran en ce moment sous le maillot lensois.