À LA UNE DU 24 AVR 2026
[18:20]RC Lens Mercato : après Hazard, une autre signature très prometteuse déjà programmée ?
[18:06]ASSE : immense coup dur dans le groupe de Montanier pour le choc face à l’ESTAC
[18:00]PSG : Paris a pris un nouvel avantage dans la course au titre… venu du RC Lens
[17:40]Stade Rennais : Haise annonce un retour et une grosse incertitude face au FC Nantes
[17:20]OM Mercato : le sauveur d’Habib Beye déjà sur le départ ?
[17:00]FC Nantes : Kita balance sur le modèle du RC Lens… et annonce la LDC à la Beaujoire
[16:40]RC Lens Mercato : Hazard prêt à débarquer avec un de ses anciens coéquipiers cet été ?
[16:20]ASSE Mercato : Kilmer a repéré un gardien très recherché, Larsonneur en danger !
[16:00]FC Nantes : deux retours mais aussi plusieurs coups durs pour le derby face au Stade Rennais
[15:40]OM : Beye annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Nice et prend une grosse décision
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : après Hazard, une autre signature très prometteuse déjà programmée ?

Par William Tertrin - 24 Avr 2026, 18:20
💬 Commenter

Alors que le RC Lens aurait bouclé l’arrivée de Thorgan Hazard, une nouvelle signature prometteuse pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Le RC Lens devrait bientôt acter sa toute première recrue de l’été avec l’arrivée de Thorgan Hazard. Mais un nouveau nom commence à circuler avec insistance dans l’entourage du club : Mezian Mesloub (né en 2009), un jeune milieu de terrain déjà bien connu des recruteurs. Et cette fois, le dossier pourrait aller plus loin qu’une simple rumeur.

Mezian Mesloub, jeune joueur de 16 ans évoluant au RC Lens, a intégré le centre de formation lensois en 2018. Il est surtout connu comme le fils de l’ancien international algérien Walid Mesloub, qui a porté à 67 reprises le maillot du RCL, et désormais entraîneur adjoint de l’équipe réserve.

Une nouvelle étape importante : son arrivée chez Sport Cover

Le jeune joueur vient de rejoindre l’agence Sport Cover, une structure reconnue dans le football professionnel, qui représente notamment plusieurs joueurs de haut niveau, dont les frères Thuram.

Ce changement d’agence est souvent un signal fort dans la carrière d’un jeune joueur, et jamais anodin. En effet, cela pourrait ouvrir la voie à la signature imminente d’un premier contrat professionnel. Une nouvelle étape logique dans la progression du jeune Mesloub, lui qui crève l’écran en ce moment sous le maillot lensois.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot