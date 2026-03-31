RC Lens : une très grosse pépite chez les Sang et Or, les supporters le connaissent bien

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Débarqué en 2018 au RC Lens, le jeune Mezian Mesloub, fils du très connu Walid Mesloub, fait sensation chez les Sang et Or.

Dans une performance qui a fait sensation, Mezian Mesloub (né en 2009), fils de l’ancien Lensois Walid Mesloub, s’est illustré de manière exceptionnelle avec le groupe Élite du RC Lens face aux Espoirs du PSG.

Sur la pelouse du Campus du PSG, le jeune attaquant lensois a fait vibrer les supporters artésiens en inscrivant un magnifique doublé, prouvant une nouvelle fois qu’il est l’une des pépites les plus prometteurs de la formation Sang et Or.

Une prestation complète

Mesloub n’a pas seulement trouvé le chemin des filets à deux reprises : il a été un véritable poison pour la défense parisienne, perturbant constamment les lignes adverses par sa vitesse, ses appels intelligents et sa finition clinique.

Son premier but est venu d’une action personnelle pleine d’assurance, avant de conclure avec sang-froid devant le gardien. Ce type de performance démontre non seulement sa qualité technique, mais aussi sa maturité dans les zones décisives du jeu.

Héritage et ascension

Fils d’un certain Walid Mesloub, coach adjoint du groupe Élite qui a notamment disputé 67 matchs avec le RC Lens entre 2018 et 2020, le jeune Mezian poursuit une trajectoire ascendante dans le centre de formation du RC Lens, qu’il a rejoint en août 2018.

Ce doublé face au PSG n’est pas un simple fait d’armes : c’est une affirmation de son potentiel et une piqûre de rappel pour tous les observateurs du football formateur français.

Quelles perspectives pour Mezian Mesloub ?

À seulement 16 ans, Mezian Mesloub est déjà en train de marquer les esprits dans les catégories supérieures, ce qui pourrait accélérer son intégration vers les équipes premières ou attirer l’attention des recruteurs. Une progression à suivre de très près, tant pour les supporters lensois que pour les amateurs de jeunes talents.