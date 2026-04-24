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[08:00]RC Lens : Pierre Sage a tranché pour son turnover, des changements actés dans son onze à Brest 
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FRANCE

RC Lens : Pierre Sage a tranché pour son turnover, des changements actés dans son onze à Brest 

Par Bastien Aubert - 24 Avr 2026, 08:00
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Pierre Sage (RC Lens)

Pour le déplacement du RC Lens à Brest (20h45), Pierre Sage pourrait procéder à deux changements par rapport au dernier match contre Toulouse en Coupe de France. 

Pas de révolution, mais des ajustements précis au RC Lens. Pour ce déplacement à Brest, Pierre Sage devrait se contenter de deux changements par rapport à l’équipe alignée face au Toulouse FC en Coupe de France. Selon L’Équipe, le premier concerne le couloir droit : Pablo Aguilar est pressenti pour débuter en tant que piston, en remplacement de Saud Abdulhamid. Un choix qui pourrait s’expliquer par la volonté de faire souffler le deuxième. 

Saint-Maximin vers le banc

Autre décision forte : la sortie d’Allan Saint-Maximin du onze de départ. L’ailier du RC Lens devrait laisser sa place à Wesley Saïd, offrant un profil différent à l’attaque lensoise, sans doute plus axial et plus travailleur dans le pressing. Un choix tactique qui pourrait traduire une volonté de mieux contrôler le match, face à une équipe brestoise solide sur ses terres.

Baidoo enchaîne

Dans le reste du onze du RC Lens, la tendance est à la continuité. Samson Baidoo devrait enchaîner une nouvelle titularisation, preuve de la confiance accordée par le staff lensois après son retour de blessure. Une stabilité bienvenue dans un contexte où Lens cherche à enchaîner et à gagner en régularité. Ces tendances demandent encore confirmation officielle, attendue aux alentours de 20h. Mais sauf surprise de dernière minute, le RC Lens devrait se présenter avec un onze très proche de celui annoncé.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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