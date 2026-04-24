FC Nantes : Kita balance sur le modèle du RC Lens… et annonce la LDC à la Beaujoire

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Dans son interview explosive, Waldemar Kita a abordé de nombreux sujets, dont la gestion du RC Lens. Il a même parlé de la Ligue des Champions… au FC Nantes !

Dans une déclaration aussi franche que surprenante accordée à Eurosport France, Waldemar Kita n’a pas mâché ses mots en évoquant la situation du FC Nantes, tout en saluant le modèle du RC Lens. Le dirigeant nantais a d’abord tenu à remettre les choses en perspective concernant la réussite lensoise :

Une référence directe au modèle économique du club artésien, souvent cité pour sa gestion maîtrisée et ses performances sportives. Kita reconnaît d’ailleurs sans détour :

« Aujourd’hui, Lens fait un super boulot. On est d’accord. »

Il va même plus loin en se projetant… peut-être un peu trop :

« Peut-être que dans 2 ou 3 ans, on jouera la Ligue des Champions aussi. »

Un objectif très (trop) ambitieux pour Nantes et une sortie complètement hors-sol, alors que le club se rapproche dangereusement de la Ligue 2.

Une ouverture du capital toujours d’actualité

Face aux critiques sur ses moyens financiers, Kita assume une réalité économique compliquée :

« Vous pouvez me dire qu’aujourd’hui, je n’ai pas les moyens de tenir le FC Nantes. D’accord. Je l’accepte. Vous avez parfaitement raison. »

Il rappelle néanmoins une position constante depuis deux décennies :

« Moi, j’ai toujours dit, depuis 20 ans, que j’ouvrirais le capital. Il n’y a pas de problème. »

Une déclaration qui relance les spéculations sur une possible évolution de la gouvernance du club.

Une confession rare et sans filtre

Mais c’est surtout la conclusion de son intervention qui a marqué les esprits par sa sincérité inhabituelle dans le football professionnel :

« Je déshabille d’un côté ma famille pour mettre l’argent dans le foot. Vous avez raison, je suis un peu con. »

Entre ambition et réalité

Tandis que le RC Lens s’impose comme une référence en Ligue 1, le FC Nantes cherche encore la formule pour retrouver durablement les sommets.

Reste à savoir si l’ouverture du capital évoquée par Waldemar Kita permettra réellement de combler cet écart dans les années à venir. En attendant, il faudra gérer la probable descente en Ligue 2.