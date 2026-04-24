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FRANCE

OL : un chouchou de Fonseca affiché en Thaïlande par une influenceuse et sa bande

Par William Tertrin - 24 Avr 2026, 19:00
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Paulo Fonseca (OL)

Recrue estivale très prometteuse de l’OL, Afonso Moreira a aussi fait parler de lui en-dehors des terrains… du côté d’une influence suivie massivement sur les réseaux sociaux.

Le football et les influenceurs, une histoire qui ne cesse de faire parler. Cette semaine, un jeune talent de l’OL, Afonso Moreira, s’est retrouvé au cœur d’une vidéo TikTok qui a rapidement fait le tour des réseaux. Le joueur portugais de 21 ans aurait envoyé un message privé à Esperança, influenceuse star aux millions de followers.

Recruté par l’Olympique Lyonnais en juillet dernier en provenance du Sporting CP pour environ 2 millions d’euros (avec une clause de 20 % à la revente), Moreira a rapidement su se faire une place au sein de l’effectif rhodanien, au point de devenir un chouchou de son coach Paulo Fonseca. Cette saison, il en est déjà à 7 buts et 10 passes décisives, dont un but le plus rapide de l’histoire du club en Coupe de France (45 secondes contre Lille).

Qui est Esperança ?

Esperança Da Rocha est une influenceuse française basée à Paris avec plus de 4,7 millions de followers sur TikTok. Spécialisée dans la danse, le lifestyle et les voyages (elle poste souvent depuis la Thaïlande), elle cumule également près de 500 000 abonnés sur Instagram. C’est d’ailleurs lors d’un séjour en Thaïlande que ses amis lui ont demandé qui est le joueur le plus « croustillant » qui l’avait contactée.

Dans le TikTok, on peut voir Esperança et des amis autour d’une table, téléphone en main. Le texte à l’écran est clair : « Un Joueur de OL dm esperança » avec des emojis choqués. Les amis se marrent et imaginent déjà Esperança « future femme de footballeur ». À la fin, ils montrent même l’écran du téléphone avec le profil Instagram du joueur.

Que ce soit une simple discussion ou le début d’une belle histoire, une chose est sûre : les réseaux en parlent déjà partout. Affaire à suivre… ou pas !

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