PSG – OL : Lyon s’offre Paris et relance la course au titre, les notes du match

L’OL a battu ce dimanche soir le PSG (1-2), en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

En match de clôture de la 30e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est offert ce dimanche soir le scalp du Paris Saint-Germain (1-2). Dominateurs dans les intentions et dans l’envie en début de rencontre, les Lyonnais ont rapidement pris deux buts d’avance grâce aux buts d’Endrick (6e) et Afonso Moreira (18e). Méconnaissables, les Parisiens auraient pu réduire l’écart avant la mi-temps si Gonçalo Ramos avait transformé son pénalty (33e) et n’ont ensuite jamais réellement été en mesure de renverser le match, même si Khvicha Kvaratskhelia a fini par marquer pour les champion de France en titre dans le temps additionnel (90+4e).

Grâce à cette victoire, l’OL double le LOSC et l’OM au classement et retrouve le podium. Les Gones relancent, par ailleurs, pleinement la course au titre, le PSG ne comptant désormais plus qu’un point d’avance sur le RC Lens.

Les notes du match

PSG : Safonov (4) – Hakimi (4), Zabarnyi (4), Pacho (4), Hernandez (5) – Beraldo (4), Vitinha (non noté, puis Zaïre-Emery (5), Mayulu (3) – Doué (5), Barcola (3), Ramos (2).

OL : Greif (8) – Maitland-Niles (6), Mata (7), Niakhaté (7), Kluivert (4) – Mangala (6), Morton (6), Abner (6) – Merah (5) – Endrick (7), Moreira (8).

Les tops

Afonso Moreira (8) : Aligné en attaque aux côtés d’Endrick, le Portugais a constamment posé des problèmes à la défense parisienne. Passeur décisif sur le but d’Endrick (6e), le jeune Lyonnais a doublé la mise sur une contre-attaque éclair (18e) et a globalement joué juste tout au long de la rencontre. Homme du match.

Dominik Greif (7) : Le gardien lyonnais a également été l’un des grands artisans de la victoire des siens. Auteur d’un penalty arrêté face à Gonçalo Ramos (33e), l’ancien portier de Majorque a réalisé quatre arrêts au total, dont deux interventions décisives devant Lucas Beraldo (17e) et Khvicha Kvaratskhelia (63e).

Endrick (7) : Pour le premier match de sa carrière au Parc des Princes, le Brésilien s’est montré décisif avec un but et une passe décisive. Auteur de l’ouverture du score d’une frappe forte sans contrôle du pied gauche (6e), l’attaquant prêté par le Real Madrid a ensuite lancé en profondeur Afonso Moreira pour le deuxième but lyonnais (18e). Remplacé par Adam Karabec (79e).

Les flops

Gonçalo Ramos (2) : Aligné en pointe de l’attaque parisienne pour la première fois depuis le match face à Metz (3-0), le 21 février dernier, le Portugais est loin d’avoir marqué des points. L’ancien joueur de Benfica a manqué un pénalty (33e) et s’est montré en difficulté dans le jeu. Remplacé par Ousmane Dembélé (59e).

Senny Mayulu (3) : Sa passe courte manquée dès les premières secondes à destination de Désiré Doué (2e) a donné le ton de son match. Le jeune milieu de terrain parisien a livré une prestation décevante, affichant des difficultés techniques et un manque d’impact dans le jeu. Remplacé par Kang-In Lee (59e).

Bradley Barcola (3) : L’ancien Lyonnais n’a pas brillé face à son ancien club. Beaucoup trop discret en début de match, l’ailier gauche parisien a très peu joué avec ses partenaires et a manqué une belle occasion de réduire l’écart en première période (28e). Remplacé par Fabian Ruiz (72e).

Justin Kluivert (4) : Souvent mis en difficulté défensivement face aux assauts d’Achraf Hakimi, et averti sur l’une de ses interventions (13e), le Néerlandais a été le Lyonnais le plus en difficultés ce soir, et sans doute le seul. Remplacé par Hans Hateboer (60e).

Par notre correspondant au Parc des Princes, Fabien Chorlet.