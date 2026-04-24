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FRANCE

Stade Rennais : Haise annonce un retour et une grosse incertitude face au FC Nantes

Par William Tertrin - 24 Avr 2026, 17:40
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Avant le choc entre le Stade Rennais et le FC Nantes, Franck Haise a annoncé un retour mais aussi une incertitude.

À l’approche du sprint final de la saison de Ligue 1, le Stade Rennais s’apprête à disputer un match décisif face au FC Nantes, dimanche à 17h15. Une rencontre capitale dans la course à l’Europe… et peut-être l’un des derniers derbys de l’Ouest avant un moment, compte tenu de la situation critique des Canaris au classement.

Un derby crucial dans la course à l’Europe

Pour ce choc, l’enjeu est double : Rennes vise une qualification européenne, tandis que Nantes lutte pour son maintien, avec un retard de cinq points sur le 16e

Dans ce contexte, chaque point peut s’avérer décisif à quelques journées de la fin.

Rongier de retour, Nordin très incertain

Bonne nouvelle pour les Rouge et Noir : leur capitaine Valentin Rongier fait son retour après suspension. Une présence importante pour stabiliser l’entrejeu rennais dans un match à haute intensité.

En revanche, le secteur offensif pourrait être amoindri. Arnaud Nordin reste très incertain. L’entraîneur Franck Haise a expliqué :

« Il est incertain […] il a encore des sensations qui ne sont pas nickels. »

Le technicien rennais insiste sur la prudence :

« L’objectif, c’est de le garder pour les derniers matches […] ne pas prendre de risque. »

Un choix stratégique alors que la fin de saison s’annonce décisive.

Frankowski de retour dans le groupe ?

Autre dossier suivi de près : celui de Przemysław Frankowski. Gêné physiquement ces dernières semaines, le piston droit a repris l’entraînement collectif.

Franck Haise s’est montré plutôt optimiste :

« Il a repris individuellement et fait l’entraînement collectif intégral aujourd’hui. »

Sa présence sur la feuille de match reste toutefois à confirmer.

Une gestion d’effectif tournée vers la fin de saison

À ce stade de la saison, le staff rennais joue sur un équilibre délicat entre performance immédiate et gestion des corps. Aucun autre absent majeur n’est à signaler, ce qui laisse entrevoir un groupe globalement compétitif pour ce rendez-vous clé.

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