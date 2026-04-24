FC Nantes : deux retours mais aussi plusieurs coups durs pour le derby face au Stade Rennais

Avant le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes, Vahid Halilhodzic n’a pas apporté de bonnes nouvelles en vue du derby.

À l’approche du derby breton entre le Stade Rennais et le FC Nantes, prévu ce dimanche au Roazhon Park, les Canaris jouent gros dans la course au maintien. Entre retours attendus et absences de poids, Vahid Halilhodzic doit composer avec un effectif encore fragilisé.

Actuellement en grande difficulté en Ligue 1, le FC Nantes aborde cette 31e journée comme une véritable finale. Les Jaune-et-Vert, premiers relégables, n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent continuer à croire au maintien via les barrages. Face à un Stade Rennais mieux classé et solide à domicile, la tâche s’annonce ardue. Une défaite pourrait sérieusement compromettre les chances nantaises de rester dans l’élite.

Kaba et Cabella de retour, un bol d’air pour Nantes

Bonne nouvelle pour les Canaris : Mohamed Kaba et Rémy Cabella feront leur retour dans le groupe après avoir été gênés musculairement lors du dernier match à Brest.

Leur présence offre des solutions supplémentaires au milieu de terrain et dans l’animation offensive, deux secteurs en difficulté ces dernières semaines. Ces retours arrivent au moment idéal pour renforcer une équipe en manque de créativité et d’impact.

Francis Coquelin toujours absent

En revanche, Francis Coquelin ne sera pas de la partie. L’entraîneur Vahid Halilhodzic a confirmé en conférence de presse que le milieu expérimenté était encore « un peu juste ».

Déjà handicapé par plusieurs pépins physiques cette saison, l’ancien joueur d’Arsenal manque encore de rythme. Le staff nantais préfère ne pas prendre de risque à l’approche de cette fin de saison cruciale.

Une défense toujours décimée

Le FC Nantes devra également faire sans plusieurs éléments importants :

Kelvin Amian, opéré avec succès d’une pubalgie

Fabien Centonze, toujours en attente de diagnostic précis au genou

Tylel Tati, en convalescence après une blessure avec les Espoirs

Ces absences s’ajoutent à une infirmerie déjà bien remplie et compliquent les choix défensifs du coach nantais.

Sur le flanc droit, Frédéric Guilbert pourrait enchaîner une nouvelle titularisation, même si Mathieu Acapandié reste une alternative selon le système choisi.

Nantes dos au mur avant le derby

Ce déplacement à Rennes représente sans doute la dernière opportunité pour Nantes de croire encore à des barrages qui s’éloignent de plus en plus. Dans un contexte de pression maximale, le retour de cadres comme Kaba et Cabella pourrait peser lourd.

Mais face à un adversaire en confiance, et sans plusieurs titulaires clés, les Canaris devront réaliser un exploit pour continuer à croire au maintien.