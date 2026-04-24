Le FC Nantes anticipe le pire. En cas de relégation en Ligue 2, le club aurait prévu des baisses de salaires massives, bien au-delà des standards habituels du football français.

Le FC Nantes se prépare à la Ligue 2. Selon Ouest-France, les dirigeants envisagent des réductions de salaires comprises entre 40 % et 60 % pour les joueurs encore sous contrat. Une mesure bien plus sévère que les baisses généralement observées après une relégation, souvent autour de 20 %. Dans certains cas, les rémunérations pourraient même être divisées par trois, voire quatre.

Un signal fort envoyé au vestiaire

Ce type de disposition contractuelle traduit une volonté claire : adapter immédiatement la masse salariale aux réalités économiques de la Ligue 2. Mais en interne, une telle perspective pourrait également peser lourd sur le moral des joueurs, déjà sous pression dans la lutte pour le maintien.

Le FC Nantes se trouve dans une situation délicate en championnat, où chaque match peut faire basculer la saison. Cette anticipation d’une relégation montre à quel point le club se prépare à tous les scénarios, même les plus défavorables.

Un impact sur le mercato à venir

Ces potentielles baisses de salaires pourraient également provoquer un effet domino lors du mercato. Certains joueurs pourraient être tentés de quitter le club pour éviter une chute drastique de leurs revenus. À l’inverse, Nantes devra sans doute revoir ses ambitions à la baisse en cas de descente, en ciblant des profils adaptés à un budget réduit.

Entre urgence sportive et préparation économique, le FC Nantes joue sur deux tableaux. Et si la relégation venait à se confirmer, ces mesures drastiques pourraient marquer un tournant majeur dans l’histoire récente du club.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)