FC Nantes Mercato : deux départs déjà actés en cas de descente en Ligue 2

Si le FC Nantes se rapproche dangereusement de la Ligue 2, deux joueurs seraient déjà assurés de s’en aller, même si la liste sera longue.

La situation du FC Nantes continue d’alimenter les discussions en interne comme en externe. Alors que l’effectif des Canaris pour la saison prochaine, une information lâchée par le suiveur Emmanuel Merceron vient déjà éclairer le prochain mercato… en cas de descente.

Dans une réponse directe à un point sur les joueurs sous contrat, Emmanuel Merceron a été clair : deux éléments ne poursuivront pas l’aventure en cas de relégation en Ligue 2. Il s’agit de Deiver Machado et Uroš Radaković. Les deux défenseurs sont respectivement sous contrat jusqu’en 2028 et 2027.

Le cas de Machado est particulièrement notable : arrivé récemment en provenance du RC Lens, l’international colombien s’est engagé sur plusieurs saisons mais pourrait déjà faire ses valises en cas de descente. Concernant Radakovic, son passage à Nantes n’a pas vraiment convaincu, et son départ semblait déjà dans l’air du temps après une saison compliquée pour le club.

Un effectif déjà fragilisé

Cette potentielle double perte viendrait s’ajouter à une saison particulièrement délicate pour les Canaris. Actuellement en grande difficulté en championnat, le club n’affiche que 20 points avec une dernière victoire remontant au 22 février dernier.

Dans ce contexte, anticiper des départs en cas de relégation devient presque une nécessité pour la direction nantaise, qui doit déjà préparer différents scénarios.

Autre fait glissé par Merceron : le retour du jeune Moustapha Dabo, actuellement prêté au Paris Atlético. Un renfort prometteur qui pourrait intégrer la rotation, notamment si des départs se confirment en attaque.

Une intersaison déjà sous tension

Si le maintien via les barrages s’éloigne de plus en plus, le FC Nantes devra rapidement se réorganiser avec un effectif potentiellement remodelé. Les cas Machado et Radakovic ne sont sans doute que les premiers d’une liste qui pourrait s’allonger.

Une chose est sûre : en coulisses, le chantier du mercato a déjà commencé.