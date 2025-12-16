Recruté cet été alors qu’il était libre, le défenseur central serbe Uros Radakovic a rapidement fait comprendre à tout le monde au FC Nantes que le niveau était trop élevé pour lui.

Ce mardi, le podcast Sans Contrôle a été plus long que qu’habituellement. Il faut dire qu’il y a beaucoup de choses à dire sur le FC Nantes en ce moment ! Entre le renvoi de Castro, la nomination de Kantari, le changement de politique de recrutement des Kita et la déroute à Angers (1-4), la sinistrose gagne du terrain en Loire-Atlantique. Et fait que les langues commencent à se délier. Ce soir, on a par exemple appris qu’une recrue estivale avait fait halluciner les joueurs par sa nullité !

Radakovic complètement dépassé

Cette recrue, ça ne surprendra personne, c’est Uros Radakovic. Libre après une expérience à Sivasspor, le défenseur central serbe de 31 ans a signé au FC Nantes le 1er juillet. Et moins de deux mois après, la direction a tenté de le faire partir, Luis Castro ayant reconnu l’erreur de casting ! Selon l’un des intervenants du podcast, les joueurs se sont vraiment interrogés sur ce qui a poussé les dirigeants à recruter un joueur de ce niveau, tant Radakovic était largué dans tous les exercices à la Jonelière. Un épisode assez révélateur du recrutement nantais durant l’intersaison.

La bonne nouvelle, c’est que la direction du FC Nantes a décidé de changer totalement sa politique de recrutement. Après les jeunes et les joueurs ne connaissant pas la Ligue 1, ils ont décidé de faire venir des éléments expérimentés, aguerris au championnat de France. Deiver Machado et Rémy Cabella sont dans cette veine.