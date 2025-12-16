À LA UNE DU 16 DéC 2025
[21:39]RC Lens : le score du match de Coupe de France est déjà connu
[21:16]OM Mercato : Messi torpille le rêve ultime des Phocéens
[21:01]PSG : en détail, les sommes ahurissantes que va toucher Mbappé
[20:29]OM : De Zerbi a-t-il raison de s’acharner sur Balerdi ?
[20:09]ASSE : une énorme faille tactique d’Horneland révélée
[19:56]FC Barcelone : la compo pour le match de Coupe est tombée
[19:45]Real Madrid : les arbitres provoquent à nouveau Vinicius !
[19:29]Un ex du PSG voit le RC Lens imiter le LOSC de 2021
[19:07]FC Nantes Mercato : un bourreau de l’ASSE pour seulement 600.000€ ?
[18:47]Le PSG rafle encore des trophées, le Real Madrid surpris, le FC Barcelone vexé
FC Nantes Mercato : un bourreau de l’ASSE pour seulement 600.000€ ?

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 19:07
Damien Durand en action lors du match entre le Red Star et le Stade de Reims.
En quête de renforts offensifs, le FC Nantes pourrait jeter son dévolu sur Damien Durand (30 ans), attaquant du Red Star qui réalise la meilleure saison de sa carrière en Ligue 2.

Les Kita ont promis un gros recrutement pour tenter de relancer une équipe avant-dernière du classement, ils semblent tenir promesse. Deiver Machado est arrivé du RC Lens, Rémy Cabella devrait en faire de même depuis l’Olympiakos. Il restera encore plusieurs postes à renforcer, comme la défense centrale, le milieu de terrain et surtout l’attaque, où Matthis Abline est bien trop seul pour faire la différence. Les Canaris ont la deuxième plus mauvaise attaque de l’élite avec 14 réalisations, une de mieux que Le Havre. Abline a participé à près d’un tiers de ces buts puisqu’il a trouvé deux fois le chemin des filets et a été passeur décisif à deux reprises.

Un joueur qui explose sur le tard

Parmi les pistes que le FC Nantes pourrait étudier, il y a celle menant à Damien Durand. Quasiment inconnu avant cette saison, hormis pour les passionnés de L2, l’attaquant du Red Star a explosé avec 8 buts inscrits, dont un doublé contre l’AS Saint-Etienne (2-1) début novembre. Ancien ailier gauche repositionné dans l’axe cette saison, Durand explose sur le tard (il a 30 ans) mais il est rapide, collectif et surtout adroit devant le but. Un profil à la Abline, en quelque sorte. En outre, sa cote est peu élevée puisque, selon Transfermarkt, elle est de 600.000€. Ce serait un pari pas très risqué pour le FC Nantes

A l’heure où plusieurs pistes ont été refroidies par le niveau sportif des Canaris et l’ambiance délétère au sein du club, Damien Durand pourrait être tenté par cette expérience, qui serait sa première en Ligue 1. Car avant de rejoindre le Red Star il y a cinq ans, il évoluait dans les divisions inférieures.

