En grande difficulté sportive et plongé dans une véritable zone de turbulences, le FC Nantes envisage un retour aussi surprenant que nostalgique pour tenter de sauver sa saison.

Waldemar Kita aura toit fait aux supporters du FC Nantes mais il a un dernier coup dans sa marche pour finir de les surprendre. Selon le très sérieux compte fan_fcnantes_foot, le président des Canaris tente de re-séduire son ancienne star, Moses Simon, aujourd’hui au Paris FC, pour un possible retour dès le mercato hivernal ! « Le FC Nantes est dans la panique et tente de re-séduire son ancienne star, Moses Simon ! Pour le mercato hivernal qui arrive, la direction nantaise a contacté l’ailier du Paris FC pour lui proposer de revenir en prêt. Pour rappel, le nigérian a rejoint le promu cet été en provenance du… FC Nantes. »

Le FC Nantes tente le coup Moses Simon !

L’information, aussi folle soit-elle, illustre parfaitement l’état d’urgence qui règne à la Jonelière. Incapables de trouver des solutions offensives durables, plombés par des choix de recrutement discutables et une instabilité chronique, les Canaris regardent désormais dans le rétroviseur. Et quoi de plus rassurant, dans un contexte anxiogène, que de rappeler un joueur qui a marqué le club par sa vitesse, sa percussion et son impact immédiat sur le jeu ? À 30 ans, Simon connaît parfaitement le FC Nantes. Il sait ce que représente la Beaujoire, la pression du maintien et l’exigence d’un public parfois dur mais profondément attaché à ses joueurs. Son départ l’été dernier avait laissé un vide évident dans l’animation offensive nantaise.

Le Nigérian pas très chaud pour revenir au FCN

Depuis, le FC Nantes peine à créer le danger, à éliminer et à faire reculer les blocs adverses. Autant de qualités incarnées par l’international nigérian. Reste un obstacle de taille : la volonté du joueur. Selon la même source, Simon ne serait pas particulièrement emballé à l’idée d’un retour immédiat. Installé au Paris FC, où il dispose d’un rôle central et d’un projet plus lisible, l’ailier observe avec prudence la situation nantaise. Revenir dans un club en crise, sans garanties sportives claires, pose forcément question : plus qu’un simple renfort, Simon représenterait un symbole fort, celui d’un FC Nantes qui tente de se raccrocher à ce qui a déjà fonctionné pour éviter le naufrage.