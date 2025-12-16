Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si l’arrivée de Rémy Cabella est en bonne voie, le FC Nantes a déjà lancé deux autres pistes en vue du mercato hivernal.

Le FC Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Englués dans une saison galère et désormais dirigés par Ahmed Kantari, les Canaris entrent dans un mercato hivernal capital pour leur survie. La probable arrivée de Rémy Cabella n’est qu’un premier pas. En interne, la direction nantaise a déjà ciblé au moins deux autres renforts majeurs pour tenter de redresser la barre.

Le chantier est identifié depuis plusieurs semaines. Selon L’Équipe, un défenseur central est attendu en priorité, d’autant plus que Chidozie Awaziem disputera la CAN et laissera un vide dans une arrière-garde déjà fragile. Un milieu de terrain figure également en haut de la pile, afin d’apporter du liant, de l’impact et une capacité à tenir le ballon dans un collectif souvent dépassé cette saison.

Un milieu et un défenseur en plus au FC Nantes

Ces deux renforts obéiront à une certaine logique d’expérience, voire de passé déjà élaboré en Ligue 1 afin de cadrer un groupe du FC Nantes trop vert. Kantari a été clair en interne sur ses besoins, conscient qu’il devra composer avec un effectif déséquilibré et moralement touché. En parallèle, la réalité est crue au FC Nantes : plusieurs joueurs cherchent avant tout à quitter le club, et la situation sportive actuelle n’attire pas naturellement les profils convoités.

Dans ce contexte, convaincre devient presque aussi compliqué que recruter. Face à cette urgence, la direction du FC Nantes semble enfin prête à changer de logiciel. L’objectif est clair : sauver la peau de l’octuple champion de France et éviter que la crise ne s’enracine durablement. En interne, on rappelle aussi que le championnat n’a réellement démarré que depuis cinq mois. Un argument pour justifier un sursaut et croire encore à un redressement.