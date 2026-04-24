FC Nantes : l’IA désigne le futur directeur sportif des Canaris

ChatGPT a identifié le profil qui pourrait être nommé directeur sportif du FC Nantes : Bruno Cheyrou.

Lundi dernier, dans l’émission Nantes Foot sur Télénantes, Emmanuel Merceron a révélé que le FC Nantes envisagerait le recrutement d’un directeur ou coordonnateur sportif pour la saison prochaine. Une information confirmée ce mardi sur X par l’insider des Canaris. « Mais j’ai peur qu’il ne soit qu’un prête nom sans pouvoir de décision comme Philippe Mao », a-t-il toutefois nuancé, rappelant que les Kita n’ont, ces dernières années, jamais véritablement délégué leur pouvoir décisionnel. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT qui pourrait être nommé à ce poste par les dirigeants nantais.

ChatGPT voit Bruno Cheyrou comme directeur sportif du FC Nantes

Bruno Cheyrou présente un profil cohérent pour occuper le poste de directeur sportif du FC Nantes. Ancien de la maison, il connaît déjà l’environnement du club pour y avoir travaillé en tant que recruteur. Cette expérience passée chez les Canaris lui permettrait de s’intégrer rapidement et de comprendre les spécificités internes, notamment le fonctionnement particulier de la direction nantaise.

Son parcours récent plaide également en sa faveur. Passé par Olympique Lyonnais en tant que responsable de la cellule de recrutement puis directeur sportif, il a acquis une vraie expérience dans la structuration d’un projet sportif. Même si son passage à Lyon a été discuté, il a été confronté à un club exigeant, avec de fortes attentes, ce qui constitue un bagage non négligeable pour un club comme FC Nantes.

Cheyrou possède aussi un réseau intéressant sur le marché des transferts, notamment en France et en Europe. Cette capacité à identifier des profils et à anticiper les opportunités pourrait correspondre aux besoins du FC Nantes, souvent contraint de faire des choix malins avec des moyens limités. Son œil de recruteur, justement développé lors de son premier passage au club, reste l’un de ses principaux atouts.

Enfin, son profil peut rassurer une direction qui n’a jamais totalement délégué le pouvoir décisionnel. Bruno Cheyrou n’est pas réputé pour être un dirigeant omnipotent, mais plutôt pour travailler en collaboration avec sa hiérarchie. Dans un contexte où la famille Kita souhaite garder la main sur les décisions majeures, il pourrait incarner un compromis crédible : apporter une expertise sportive tout en s’inscrivant dans un cadre déjà bien défini.