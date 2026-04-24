Interrogé par Eurosport, le président du FC Nantes Waldemar Kita a lâché les chevaux. Notamment sur l’OM !

Waldemar Kita n’a pas retenu ses coups. Le truculent président du FC Nantes a vidé son sac au micro d’Eurosport, en ciblant son ancien entraîneur Luis Castro… mais aussi en envoyant une pique appuyée à l’OM.

Une sortie très offensive sur Castro

Interrogé sur la situation sportive du FC Nantes, Waldemar Kita a d’abord ciblé directement son ancien entraîneur Luis Castro, remettant en cause son passage au club et certaines décisions internes. Le président des Canaris n’a pas hésité à remettre en cause la méthode et le bilan de son ancien coach, dans un discours particulièrement frontal.

Kita a notamment lâché : « Je n’ai pas de problème avec les entraîneurs. Et je vais vous dire, l’entraîneur portugais qui est venu chez nous, vous pouvez me dire comment ça se fait qu’il a trouvé en 24 heures un autre club en Espagne ? Vous pouvez me l’expliquer ? En 24 heures ! (Dix jours en réalité, NDLR) Ça veut dire qu’il avait déjà préparé son coup. » Une déclaration qui illustre le ton très accusateur du président nantais concernant la gestion du dossier Castro.

Une critique globale du projet sportif

Le dirigeant du FC Nantes a également élargi son propos au staff et à certaines décisions internes : « J’ai fait des mauvais choix de recruteur (ndlr : Baptiste Drouet) et d’entraîneur (ndlr : Luis Castro). Ils se sont mis ensemble en me disant : ‘Président, laissez-nous faire, laissez-nous faire.’ J’ai laissé faire. Voilà aujourd’hui où nous sommes. Un entraîneur, il a fait quoi dans sa vie ? » Un constat sévère qui traduit une forte remise en question du projet sportif récent du club.

La pique contre l’OM

Interrogé sur d’autres modèles en Ligue 1, et notamment la gestion de l’OM avec l’entente entre Medhi Benatia et Habib Beye, Kita a immédiatement fermé la porte à toute comparaison. Il a répondu sans détour : « Ne me donnez pas des exemples comme ça… Je suis à Nantes depuis 2007 et j’ai gagné une Coupe de France et il n’y en a pas beaucoup qui ont gagné depuis 19 ans. Et j’ai fait deux finales. » Un message clair envoyé à la fois aux journalistes et aux critiques : le FC Nantes revendique son propre bilan, malgré les périodes difficiles.

Avec ces déclarations, Waldemar Kita relance une nouvelle séquence de tension autour du FC Nantes, entre critiques internes et piques externes. Et dans un contexte déjà sensible, cette sortie risque de nourrir encore un peu plus les débats autour de la direction nantaise.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)