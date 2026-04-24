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Revue de presse : alerte à Rennes avant le derby, l’avenir de Wahi éclairci à Nice, ça bouge pour Khusanov, un prodige en vue au LOSC ? 

Par Bastien Aubert - 24 Avr 2026, 11:20
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Abdukodir Khusanov

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : alerte bénigne pour Blas ?

Mercredi, Ludovic Blas a quitté la séance d’entraînement matinale avant la fin. Selon Le Journal Rennais, « pas de panique, ce serait une gêne depuis le match contre Strasbourg, suite à un contact avec le gardien. Le staff n’a pas voulu prendre de risque. » Dimanche, le Stade Rennais accueillera le FC Nantes dans un derby de feu au Roazhon Park (17h15).

OGC Nice : Wahi a des envies d’Europe

Selon Nice-Matin, la saison prochaine, Elye Wahi aimerait retrouver l’Europe, ce qui est donc possible si l’OGC Nice gagne la Coupe de France. Pour le conserver, il faudrait également que le Gym l’achète, Francfort ne le vendrait pas à moins de 15 millions d’euros.  Difficile pour Nice, sauf en cas de rachat, « ce qui n’est plus impossible depuis plusieurs mois. »

Mercato : Khusanov vers Bournemouth ?

Selon Transferfeed, Bournemouth aurait sélectionné Abdukodir Khusanov, défenseur de l’Manchester City, en vue du prochain mercato.  Le défenseur ouzbek de 22 ans a rejoint Manchester City en janvier 2025 en provenance du RC Lens et il est sous contrat jusqu’en 2029. Les Cherries chercheraient à résoudre un potentiel problème défensif avec ce choix. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 35 millions d’euros.

LOSC : Kozubal en vue cet été ?

Du haut de ses 21 ans, Antoni Kozubal, actuel maître à jouer du Lech Poznań et international A polonais, présente une empreinte statistique d’une telle envergure qu’il s’impose comme l’évidence absolue pour dynamiser l’entrejeu du LOSC. « Ce qui valide définitivement son transfert vers une équipe dominante comme le LOSC, c’est son abattage. Il enregistre 9,84 récupérations par match, dont 51,3 % s’effectuent directement dans la moitié de terrain adverse. C’est la définition mathématique d’un joueur conçu pour le contre-pressing », explique le consultant Alexandre Duvauchelle sur le site Jeunes Footeux

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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