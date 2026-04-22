En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG a dominé le FC Nantes (3-0) et repris quatre points d’avance sur le RC Lens en tête du classement.

C’était un match que les deux équipes avaient impérativement besoin de gagner. Le FC Nantes avait moins de chances d’y parvenir, vu ses limites de la saison. Et sans surprise, les Canaris se sont inclinés au Parc des Princes, restant avant-derniers du classement à cinq longueurs de l’AJ Auxerre. Sachant qu’ils iront à Rennes ce week-end avant de recevoir l’OM dans deux journées, la Ligue 2 les attend. Le PSG, lui, a fait une bonne affaire sans forcer son talent. Un pénalty de Kvaratskhelia (13e), un but superbe de Doué (37e) et un autre tout aussi beau du Géorgien (49e) ont conclu sa très large domination. Avec ce succès, le club de la capitale prend quatre points d’avance sur le RC Lens. Une bonne chose alors que son planning des trois prochaines semaines est surchargé.

PSG : Doué, un bijou et des occasions

Safonov (5) : vigilant sur une frappe croisée du gauche d’Abline à l’entrée de la surface à la 35e. Rien à faire le rester du temps. Une envolée pour les photographes à la 77e sur une frappe de Sissoko, une autre à la 90e sur une volée du gauche de Guilbert.

Hakimi (5) (Hernandez, 59e) : le type de match dans lequel il excelle. Il n’a fait qu’attaquer et chercher à combiner avec ses partenaires offensifs. Sans réussite lors des 45 premières minutes. Sa frappe enroulée de l’extérieur de la surface à la 54e a flirté avec le poteau gauche de Lopes.

Zabarnyi (5) : sérieux et appliqué, il a été félicité par Luis Enrique à chaque fois qu’il réussissait une passe.

Marquinhos (5) : comme son partenaire ukrainien, il a vécu une première période sereine, à peine troublée par l’égalisation nantaise, refusée pour un hors-jeu limite. Le Brésilien a même tenté de porter le danger en attaque lors de certaines séquences.

Zaïre-Emery (5) (Mayulu, 59e) : annoncé au milieu de terrain, l’international français était finalement latéral gauche, même s’il a régulièrement dézoné quand l’occasion s’en faisait sentir.

Beraldo (5) : jouait en sentinelle, laissant à Zaïre-Emery le couloir gauche en phase défensive. Il a beaucoup bougé, a pas mal touché le ballon mais n’a pas été à l’origine des meilleures actions de son équipe.

Neves (6) (Ruiz, 59e) : un ballon en six mètres sur l’engagement. Ça a sans doute été son seul ballon perdu du match. Ruiz s’est distingué peu après son entrée en jeu par une frappe du gauche sur le poteau de Lopes (69e).

Dro (5) : l’ancien Barcelonais a du talent plein les pieds, c’est une certitude, mais il souffre de la comparaison avec ses partenaires offensifs pour le moment.

Doué (7) : énormément d’appels, de dézonages et de combinaisons pour déstabiliser la défense nantais. Il double la mise d’une frappe du droit croisée sublime dans la lucarne opposée de Lopes à la 37e.

Dembélé (6) (Barcola, 64e) : réalise un rush de toute beauté à la 17e mais, après un relai dans la surface, Lopes dévie sa tentative du gauche dans un angle fermé. Il est souvent redescendu pour toucher le ballon et organiser la manœuvre. Passeur décisif sur le deuxième but de Kvaratskhelia (49e).

Kvaratskhelia (7) (Mbaye, 64e) : transforme le pénalty de la 12e minute mais Lopes le touche et n’était pas loin de l’arrêter. Il marque un but superbe en début de seconde période, après une percussion plein axe et un petit piqué devant Lopes. Comme toujours moins concerné en L1 qu’en C1 mais le rythme du match ne nécessitait pas que le Géorgien force son talent. Et il en a tellement qu’il a quand même survolé cette rencontre !

FC Nantes : Lopes et Yousuf méritaient mieux

Lopes (6) : part du bon côté sur le pénalty de Kvaratskhelia et touche le ballon sans pouvoir l’arrêter. Superbe arrêt devant Dembélé à la 17e. Ne peut rien sur les buts de Doué et de Kvaratskhelia pour le 3-0. Comme toujours, irréprochable mais battu… Un arrêt exceptionnel d’une claquette sur un corner parisien à la 60e. Solide sur une frappe croisée de Barcola à la 86e.

Acapandie (5) (Awasiem, 80e) : pour sa première titularisation depuis trois ans, il a fait ce qu’il a pu face à un client comme Kvaratskhelia. Il s’en est plutôt bien sorti. Un beau double une-deux avec Lepenant à la 35e.

Guilbert (4) : aligné dans l’axe, l’ancien Caennais a fait ce qu’il a pu. Mais face à une équipe comme le PSG qui bouge en permanence, il a parfois été logiquement débordé. Manque de marquer contre son camp sur un tacle désespéré à la 51e.

Yousuf (6) : auteur d’un bon début de match, il commet hélas une main que M. Turpin n’avait pas vue mais que la VAR a confirmée, offrant ainsi une ouverture du score précoce au PSG. Coupe une action dangereuse d’Hakimi et Kvaratskhelia à la 43e. Rebelote une minute plus tard sur une ouverture en profondeur de Dembélé. Ses relances ont été bonnes durant toute la partie.

Cozza (4) : comme Guilbert, il a fait ce qu’il a pu mais ça n’a pas suffi. En outre, sa relance est toujours aussi médiocre et face au PSG, ça ne pardonne pas. Aurait pu réduire la marque à la 62e suite à un coup franc mais il n’a pas réussi à bien reprendre le ballon de la tête.

Machado (4) : se fait prendre dans son dos par Doué à la 4e mais revient bien pour contrer l’ailier parisien. Le PSG est beaucoup passé par son côté, ce qui a limité sa participation offensive.

Sissoko (4) : noyé face à des Parisiens en surnombre dans sa zone, il a fait ce qu’il a pu.

Leroux (4) (Tabibou, 64e) : croit égaliser à la 21e d’une frappe du gauche croisée mais son but est refusé pour hors-jeu qu’on n’a pas vu depuis les tribunes et que Ligue 1+ n’a pas montré… Bonne récupération dans les pieds d’Hakimi à la 45e, gâchée par une mauvaise relance.

Lepenant (4) (Deuff, 72e) : une belle frappe du droit depuis l’extérieur de la surface à la 19e, déviée par un Parisien en corner. Comme Sissoko et Leroux, il a fait ce qu’il a pu mais il a été débordé par le secteur fort des champions d’Europe.

Mohamed (3) (Ganago, 64e) : il se fait remarquer après sept minutes par un choc tête contre tête avec… Lepenant. Privé de ballons, il a perdu les rares qu’il a eus. Face à de grandes équipes, il affiche de sérieuses limites à tous les niveaux. Ganago, qui le remplace, manque sa tête alors qu’il est bien placé suite à un corner (80e).

Abline (4) (El-Arabi, 80e) : tente sa chance à l’entrée de la surface à la 35e mais son tir du gauche n’inquiète pas Safonov. Sert mal Leroux dans la profondeur à la 37e. Sur le contre, Doué double la mise… Tente de surprendre Safonov d’un coup franc en force, en angle fermé, à la 42e.

Le calendrier de fin de saison du PSG

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League