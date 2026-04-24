Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG pourrait penser à l’après Marquinhos en misant sur un ancien défenseur central du LOSC.

Le mercato s’annonce brûlant du côté du PSG. Selon Ekrem Konur, le club de la capitale serait prêt à frapper très fort pour s’offrir Gabriel Magalhães, ancien joueur du LOSC, avec une enveloppe pouvant grimper jusqu’à 100 millions d’euros.

En interne, le PSG aurait placé le défenseur brésilien tout en haut de sa short-list pour renforcer sa défense. Le profil de Gabriel, solide, expérimenté et déjà habitué à la Ligue 1, plaît énormément aux décideurs parisiens. Le club de la capitale serait ainsi prêt à sortir le chéquier et à proposer un contrat très lucratif pour convaincre le joueur et son entourage.

Arsenal en position de force

En face, Arsenal ne compte clairement pas brader son défenseur. Considéré comme un élément clé du projet londonien, Gabriel est vu comme un joueur intouchable par la direction des Gunners. Le club anglais n’envisagerait une vente qu’en cas d’offre totalement irrésistible, avec un prix fixé entre 100 et 110 millions d’euros.

Au-delà de l’aspect financier, une autre donnée entre en jeu dans ce dossier : la situation sportive d’Arsenal. Dans les cercles proches du joueur, une idée circule selon laquelle une fin de saison sans titre majeur pourrait fragiliser sa position mentale et ouvrir une réflexion sur son avenir. Si les Gunners venaient à échouer en Premier League ou en Ligue des Champions, certains observateurs estiment que cela pourrait créer une forme de remise en question chez le défenseur brésilien et accélérer un départ.

Un ancien du LOSC très courtisé

Passé par le LOSC, Gabriel connaît parfaitement la Ligue 1, un détail important dans l’intérêt du PSG. Son adaptation potentiellement rapide séduit en interne, tout comme sa marge de progression encore réelle malgré son statut déjà établi.

Le PSG n’est toutefois pas seul sur le dossier. D’autres cadors européens surveillent également la situation du défenseur, même si Paris semble aujourd’hui parmi les clubs les plus déterminés à passer à l’action.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League