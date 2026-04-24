Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans les plans de l’OM pour la saison prochaine, Yacine Titraoui (22 ans) ne serait pas fermé. Quitter Charleroi au mercato estival.

Le dossier Yacine Titraoui prend de l’ampleur du côté de l’OM. Le jeune milieu de terrain de 22 ans pourrait quitter le Royal Charleroi SC cet été, et Marseille figure parmi les clubs les plus attentifs.

Un profil qui plaît fortement à l’OM

Selon Ekrem Konur, Yacine Titraoui serait ouvert à un départ dès le prochain mercato estival. Une opportunité que l’OM surveille de près pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur, âgé de 22 ans, attire également plusieurs clubs européens, notamment en Premier League et en Ligue 1.

Marseille n’est pas seul sur le dossier. Des clubs comme Sunderland ou encore Nottingham Forest suivent également sa situation. En France, plusieurs formations de Ligue 1 gardent aussi un œil attentif sur son évolution, ce qui pourrait compliquer la tâche de l’OM.

Charleroi prêt à ouvrir la porte

Du côté du Royal Charleroi SC, la position semble claire : un départ n’est pas exclu. Le contrat du joueur court jusqu’en 2027, mais le club belge serait disposé à étudier les offres en cas de proposition satisfaisante. Une situation qui place Charleroi en position d’écoute sur ce mercato. Pour convaincre, l’OM devra mettre en avant un projet sportif solide et un temps de jeu garanti.

Dans un marché concurrentiel, la clarté du rôle proposé pourrait faire la différence. Mais, à ce stade, rien ne semble insurmontable pour l’OM dans ce dossier alléchant. Le profil de Yacine Titraoui coche plusieurs cases recherchées par Marseille : jeune, prometteur et déjà expérimenté en Europe. Mais la concurrence anglaise et française pourrait rapidement faire monter les enchères. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines du mercato olympien.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)