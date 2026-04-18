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[23:06]LOSC – OGC Nice (0-0) : les Dogues butent sur les Aiglons et consolent l’OM
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LOSC – OGC Nice (0-0) : les Dogues butent sur les Aiglons et consolent l’OM

Par William Tertrin - 18 Avr 2026, 23:06
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Le LOSC et l’OGC Nice se sont neutralisés (0-0) lors de la 30e journée de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy.

La rencontre a été globalement équilibrée, avec une légère domination niçoise en début de match. Les Aiglons ont même cru ouvrir le score par Elye Wahi, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Lille a ensuite réagi et s’est montré plus dangereux par séquences, sans toutefois parvenir à concrétiser ses occasions.

En seconde période, les Lillois ont continué à pousser, notamment sur coups de pied arrêtés, et ont même obtenu un penalty finalement annulé après intervention de la VAR. L’entrée d’Olivier Giroud a apporté du poids offensif, mais sans changement au tableau d’affichage.

Malgré plusieurs opportunités en fin de match, aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence. Ce match nul est surtout une bonne opération pour Nice dans sa lutte pour le maintien, tandis que Lille manque une occasion de consolider sa troisième place au classement. Un petit lot de consolation pour l’OM après sa défaite à Lorient.

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