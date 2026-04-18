André Emini Zibi, révélation camerounaise de 18 ans, attire les convoitises en France. Si plusieurs clubs sont sur le coup, le FC Nantes semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier très prometteur.

Le nom d’André Emini Zibi commence à circuler dans les cellules de recrutement françaises. L’attaquant camerounais de 18 ans s’est illustré lors du Tournoi de Douala 2026 avec des statistiques impressionnantes : 4 buts et 3 passes décisives. Un rendement qui lui a permis de terminer à la fois meilleur buteur et meilleur passeur de la compétition, attirant logiquement l’attention de nombreux observateurs.

Déjà international et suivi de près

International jeune avec le Cameroun, il a également participé à la CAN U17 2025, confirmant son statut de joueur à fort potentiel. Son profil explosif, capable de faire des différences dans les derniers mètres, en fait une cible prioritaire pour plusieurs clubs. Parmi eux, Africafoot affirme que le FC Nantes semble aujourd’hui le plus avancé sur le dossier.

Les Canaris ont déjà manifesté un intérêt concret et pourraient rapidement passer à l’action. Mais la concurrence est bien réelle. Le LOSC Lille et l’ASSE surveillent également de près l’évolution du joueur, tout comme l’OGC Nice. Un dossier qui pourrait rapidement s’emballer dans les prochaines semaines.

Un projet structuré à la nantaise

Si Emini Zibi rejoint le FC Nantes, il devrait d’abord passer par la formation, conformément à la stratégie du club pour les jeunes talents étrangers. Un passage par la Jonelière avant une intégration progressive dans le groupe professionnel, un schéma déjà éprouvé par le club.

Un pari sur l’avenir Avec ce profil, les clubs français misent clairement sur le long terme. À seulement 18 ans, Emini Zibi représente un investissement à fort potentiel, tant sur le plan sportif que financier. Reste désormais à savoir qui remportera la bataille… mais une chose est sûre : la lutte ne fait que commencer.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)