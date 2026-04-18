Philippe Montanier devrait procéder à un changement majeur dans l’équipe de départ de l’ASSE à Bastia (20h) : Boakye remplaçant.

À l’approche d’un déplacement piégeux à Bastia, l’ASSE joue gros. À un point de Troyes, les Verts restent pleinement engagés dans la course au titre et à la montée directe en Ligue 1. Invaincus depuis neuf matchs, les hommes de Philippe Montanier doivent maintenir cette dynamique face à une équipe de Bastia qui joue sa survie. Dans ce contexte, chaque choix tactique prend une importance capitale.

Boakye sur le banc, Jaber relancé ?

La principale surprise vient du milieu de terrain. Habituellement titulaire à l’ASSE, Augustine Boakye devrait débuter sur le banc. Touché récemment face à Dunkerque, le Ghanéen ne serait pas totalement à 100 %, ce qui pousse le staff à la prudence. À sa place, Mahmoud Jaber devrait être titularisé après une entrée convaincante lors du dernier match.

Un choix qui pourrait modifier l’équilibre du milieu, aux côtés d’Abdoulaye Kanté et d’Aïmen Moueffek. Pour le reste, Montanier devrait s’appuyer sur la continuité. Devant Gautier Larsonneur, bien présent malgré une alerte récente, la charnière Julien Le Cardinal – Mickaël Nadé devrait être reconduite. Sur les côtés, Kévin Pédro et Ben Old sont attendus titulaires, confirmant la volonté de conserver des repères dans ce sprint final.

Une attaque en pleine confiance

Offensivement, peu de surprises attendues. Irvin Cardona devrait enchaîner sur l’aile droite, tandis que Zuriko Davitashvili, buteur décisif récemment, tiendra le couloir gauche. En pointe, Lucas Stassin est en grande forme. Avec six buts lors de ses six derniers matchs, l’attaquant belge s’impose comme l’homme fort de cette fin de saison et devrait logiquement être titularisé.

Face à Bastia, l’ASSE sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur. Entre pression du classement et contexte hostile, les Verts devront répondre présents. Le choix fort de Montanier au milieu pourrait bien être l’un des éléments clés de cette rencontre décisive dans la course à la montée.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

18/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2