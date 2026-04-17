ASSE : le groupe pour Bastia est tombé, avec un retour surprise !

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L’ASSE entre dans le tournant majeur de sa saison. En pleine lutte pour la montée en Ligue 1, les Verts se déplacent sur la pelouse du SC Bastia pour un match capital dans la course au top 2.

Face à un adversaire qui joue également gros dans la bataille pour le maintien, Philippe Montanier sait que chaque détail comptera. Et au moment de dévoiler son groupe, le coach stéphanois a réservé une surprise avec le retour inattendu de Maxime Bernauer.

Maxime Bernauer de retour dans le groupe

Bonne nouvelle pour Saint-Étienne : longtemps éloigné des terrains, Maxime Bernauer effectue son retour dans le groupe pour ce déplacement en Corse.

Le défenseur polyvalent n’avait plus été convoqué depuis de longues semaines en raison de pépins physiques. Son retour arrive au meilleur moment, alors que l’ASSE entre dans le sprint final.

Capable d’évoluer en défense centrale comme dans un rôle plus hybride, Bernauer offre à Montanier une solution supplémentaire précieuse sur le plan tactique.

Surtout, cette convocation peut être interprétée comme un vrai signe de confiance de la part du staff. Dans un match sous tension à Furiani, l’expérience et la polyvalence peuvent peser lourd.

Annan sort, Ferreira absent malgré son retour

Le retour de Bernauer se fait au détriment de Ebenezer Annan, qui quitte le groupe.

Un choix symbolique qui peut interroger, tant le joueur espérait profiter du sprint final pour gagner du temps de jeu. Cette décision semble montrer que Montanier privilégie aujourd’hui d’autres profils jugés plus fiables ou plus adaptés à l’enjeu immédiat.

Autre surprise : João Ferreira n’a finalement pas été retenu. Pourtant, l’entraîneur stéphanois avait indiqué en conférence de presse que le Portugais était de nouveau opérationnel.

Son absence laisse penser qu’il manque encore de rythme ou que le staff ne souhaite prendre aucun risque avant les dernières journées décisives.

Montanier mise sur la continuité

En dehors de ces ajustements, Philippe Montanier a choisi de reconduire la base du groupe qui a battu USL Dunkerque (2-1) le week-end dernier.

Un choix logique après une prestation sérieuse et un résultat précieux dans la course à la montée. Le technicien des Verts veut visiblement capitaliser sur la dynamique actuelle et préserver les automatismes collectifs.

Cette continuité envoie aussi un message fort : les performances récentes ont créé une hiérarchie claire à l’approche des matchs couperets.

Bastia, un piège immense pour les Verts

Le déplacement à Furiani s’annonce particulièrement délicat. Bastia joue sa survie et reste réputé pour sa solidité à domicile, tandis que l’ASSE doit absolument prendre des points pour rester dans les deux premières places.

Avec ce groupe remanié à la marge, Montanier espère trouver le bon équilibre entre fraîcheur, expérience et intensité.

Le retour de Maxime Bernauer pourrait ainsi compter davantage qu’il n’y paraît. Dans ce genre de match tendu, la profondeur de banc peut faire la différence.

Pour AS Saint-Étienne, l’heure n’est plus aux calculs : à Bastia, il faudra répondre présent.