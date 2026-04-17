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FRANCE

ASSE : la piste Guilbert (FC Nantes) fait débat chez les Verts 

Par Bastien Aubert - 17 Avr 2026, 23:16
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Frédéric Guilbert (FC Nantes)

L’intérêt de l’ASSE pour Frédéric Guilbert (FC Nantes, 31 ans) fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« Une bonne recrue d’appoint »

« Frédéric Guilbert représenterait un profil particulièrement intéressant pour l’ASSE en cas de montée en Ligue 1. Malgré une saison perturbée et un temps de jeu limité au FC Nantes, le latéral droit conserve une solide expérience du haut niveau, acquise notamment en Ligue 1 et dans des contextes de lutte intense. Son arrivée permettrait d’apporter une forme de stabilité et de fiabilité à un secteur défensif qui pourrait être en transition, notamment avec le départ probable de Dennis Appiah cet été. 

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Dans ce rôle, Guilbert aurait aussi une vraie utilité sportive et structurelle en encadrant un jeune comme Kévin Pedro, en pleine progression en Ligue 2 mais encore novice à l’échelon supérieur. Son vécu, sa rigueur défensive et sa capacité à enchaîner les matchs en élite en feraient un relais idéal dans une rotation ambitieuse. Enfin, son statut de joueur libre sur le marché constitue un argument majeur pour l’ASSE, qui pourrait ainsi renforcer son effectif sans indemnité de transfert, un paramètre important dans la construction d’un groupe capable de s’adapter immédiatement aux exigences de la Ligue 1. »

Bastien AUBERT

« En doublure de Pedro, pourquoi pas ? »

« Guilbert a l’expérience de la Ligue 1, il a aussi roulé sa bosse en Angleterre. C’est un joueur confirmé, doté d’une bonne mentalité. En plus il est en fin de contrat et donc libre. C’est une opportunité de marché. Il y a fort à parier que l’ASSE cherche un latéral droit pour doubler le poste de Kévin Pedro, et Guilbert a des atouts pour répondre aux besoins du club.

A ce poste, Appiah est en fin de contrat. Il y a aussi les recrues Ferreira et Stojkovic, mais le Portugais et le Serbe ont montré leurs limites en Ligue 2, alors on peut avoir des doutes sur leurs capacités à bien figurer en Ligue 1. Alors qu’à ce niveau, Guilbert, lui, a déjà fait ses preuves. »

Laurent HESS

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