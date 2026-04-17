Pronostic LOSC – OGC Nice : Nice peut-il créer la surprise à Lille ?

Voici l’analyse complète du match de la 30e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l’OGC Nice, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Toujours troisième de Ligue 1 à cinq journées de la fin du championnat, le LOSC reçoit ce samedi (21h05) l’OGC Nice, 15e et premier non-relégable, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. À la lutte avec l’OM, l’OL, le Stade Rennais ou encore l’AS Monaco pour la course au podium et à la Ligue des Champions, les Dogues ont une belle occasion à domicile de consolider leur troisième place.

Ligue 1 – LOSC vs OGC Nice

Samedi 18 avril 2026 · 21h05 · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : s’imposer dans la lutte pour le podium

Lille arrive dans cette rencontre avec une dynamique globalement positive et une solidité retrouvée dans les matchs à enjeu. À domicile, les Nordistes ont souvent su imposer un rythme élevé, basé sur une forte intensité au pressing et une maîtrise progressive du ballon.

Le LOSC devrait chercher à installer rapidement son emprise sur le jeu en monopolisant la possession et en étouffant les sorties de balle adverses. L’utilisation des couloirs et la capacité à accélérer dans les 30 derniers mètres seront des éléments clés pour déséquilibrer un bloc niçois qui pourrait rester assez bas.

La vigilance restera néanmoins importante, car Nice dispose de joueurs capables de profiter de la moindre approximation sur transition.

OGC Nice : résister et exploiter les rares espaces

Nice se déplace avec l’intention de jouer un match sérieux, mais la mission s’annonce délicate face à une équipe lilloise très performante à domicile. Le plan de jeu devrait s’articuler autour d’un bloc compact et d’une forte discipline défensive.

Les Niçois chercheront à fermer l’axe et à limiter les espaces entre les lignes pour forcer Lille à contourner. Leur principale arme pourrait venir des contre-attaques, avec des transitions rapides dès récupération du ballon.

Cependant, le manque de régularité dans la production offensive à l’extérieur pourrait limiter leurs chances de réellement inquiéter le LOSC sur la durée.

Les confrontations récentes

Les confrontations entre les deux équipes restent relativement équilibrées ces dernières saisons, avec un léger avantage pour l’OGC Nice, vainqueur à l’aller (2-0).

Sur les 10 dernières confrontations :

LOSC : 3 victoires

OGC Nice : 4 victoires

Matchs nuls : 3

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud – André, Bentaleb – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.

Absents : Touré, Igamane, Caillard (blessés, reprise), Ngoy (suspendu).

Incertain : Sahraoui (reprise).

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Bard, Mendy, Oppong – Clauss, Diop, Abdul Samed, Louchet, Abdi – Wahi, Cho.

Absents : Everton, Bombito, Dante, Abdelmonem, Ndayishimiye (blessés, reprise), Boudaoui, Sanson (suspendus).

Incertain : Vanhoutte (blessé, reprise).

Les joueurs à suivre

Matías Fernández-Pardo (LOSC) : Véritable dynamiteur du secteur offensif lillois, le jeune attaquant réalise une fin de saison particulièrement convaincante avec 2 buts et 1 passe décisive lors de ses deux dernières rencontres. Très actif dans les déplacements et capable de faire la différence en un contre un, il s’impose comme l’un des joueurs les plus imprévisibles du LOSC. Face à Nice, son rôle pourrait être déterminant dans un match où les espaces seront parfois rares. Sa capacité à accélérer les actions et à attaquer la profondeur peut faire basculer la rencontre, surtout si Lille parvient à installer sa domination dans le camp adverse.

Elye Wahi (OGC Nice) : Recruté pour apporter de la percussion et de la profondeur à l’attaque niçoise, Elye Wahi reste l’un des principaux atouts offensifs des Aiglons dans un contexte de saison compliquée. Sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur en font une arme intéressante pour exploiter les rares transitions rapides. Dans un match où Nice devrait subir par séquences, son efficacité sur les contres et sa capacité à jouer en pivot seront essentielles pour exister offensivement. S’il parvient à exploiter la moindre erreur lilloise, il pourrait être l’un des rares capables de faire basculer le scénario côté niçois.

Les tendances de cotes : Lille légèrement au-dessus

Résultat Cote Lecture Victoire LOSC 1,47 grand favori du match Match nul 4,50 scénario très secondaire Victoire Nice 6,40 grosse surprise attendue

Ces cotes confirment un net déséquilibre en faveur du LOSC. Les Dogues sont considérés comme largement supérieurs sur le papier, surtout à domicile où leur dynamique et leur maîtrise collective font souvent la différence.

Le match nul apparaît comme une alternative bien plus crédible que la victoire niçoise, ce qui souligne les difficultés de Nice à l’extérieur face aux équipes du haut de tableau. Dans ce contexte, un succès lillois est le scénario de référence des bookmakers, avec une probabilité implicite très élevée.

Les pronostics de ChatGPT pour LOSC – Nice

Victoire du LOSC : Lille est désormais un très net favori. Dans ce type de configuration, les Dogues devraient rapidement prendre le contrôle du match, installer leur possession et pousser Nice dans son camp. Nice devrait surtout chercher à survivre défensivement, mais la différence de niveau et de dynamique rend difficile une vraie résistance sur 90 minutes.

Nice ne marque pas : Avec une cote aussi basse pour Lille, on s’oriente vers un match où le LOSC contrôle aussi bien le jeu que les occasions concédées. Nice pourrait avoir du mal à se créer des situations franches.

Score possible

2-0 pour le LOSC : Le 2–0 pour le LOSC s’explique par une domination attendue des Dogues à domicile, face à une équipe niçoise surtout tournée vers la défense. Lille a les arguments pour contrôler le match et faire la différence progressivement, tout en limitant les occasions adverses.