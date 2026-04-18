En cas de départ de Zuriko Davitashvili au mercato estival, l’ASSE s’est vu souffler un nom qui résonne fort du côté du LOSC.

L’ASSE anticipe déjà un possible mouvement offensif lors du prochain mercato estival. En cas de départ de Zuriko Davitashvili, un nom est soufflé par Morning Foot : Edvin Austbø. Âgé de seulement 20 ans, Austbø réalise une saison très convaincante avec le Viking FK en Eliteserien. Ses statistiques parlent pour lui : 6 buts et 5 passes décisives en 27 matchs, confirmant un profil déjà bien installé dans son championnat malgré son jeune âge.

Un profil idéal pour remplacer Davitashvili ?

Le profil du Norvégien pourrait attirer attire plusieurs clubs français, dont le LOSC, le RC Strasbourg et l’ASSE. Le LOSC aurait même déjà exploré la piste lors du dernier mercato hivernal, sans parvenir à conclure. À l’ASSE, l’avenir de Zuriko Davitashvili reste incertain à moyen terme. En cas de départ, la direction chercherait un profil offensif capable d’apporter vitesse, percussion et efficacité.

Austbø correspond à ce cahier des charges, avec un profil jeune, explosif et encore abordable sur le marché. Certains observateurs avancent même que les modèles analytiques le placent parmi les meilleures opportunités de son âge pour les clubs de Ligue 1. Son prix, estimé autour de 7 à 20 millions d’euros selon les sources, en fait un dossier attractif mais déjà très surveillé.

Une concurrence déjà bien lancée

Le LOSC semble particulièrement avancé sur le suivi du joueur, ce qui pourrait compliquer les plans stéphanois. Lille, habitué à recruter sur des marchés émergents, voit en Austbø un investissement à fort potentiel de revente.

Pour l’ASSE, la montée ou non en Ligue 1 pourrait être déterminante dans ce type de dossier. Mais une chose est sûre : Edvin Austbø est déjà devenu l’un des noms à suivre du prochain mercato entre Saint-Étienne et Lille.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

18/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2