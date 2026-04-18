Bastia récupère quatre joueurs dont trois titulaires pour la réception de l’ASSE lors de la 31e journée de Ligue 2 à Furiani (20h).

Le déplacement de l’ASSE s’annonce encore plus compliqué que prévu ce soir à Fuiani (20h). Selon les dernières informations d’A Corsica TV, le SC Bastia va pouvoir compter sur plusieurs retours majeurs dans son groupe. Anthony Roncaglia, Zakaria Ariss, Medhi Merghem et Tom Meynadier sont tous disponibles pour cette rencontre, alors que leur présence restait incertaine ces derniers jours.

Des retours qui changent la donne à Bastia

Parmi ces joueurs, certains pourraient même débuter la rencontre. Zakaria Ariss, Medhi Merghem et Tom Meynadier sont annoncés titulaires par L’Équipe, ce qui renforce considérablement l’équipe corse. Des retours qui offrent davantage de solutions au staff bastiais, notamment dans les couloirs et sur le plan offensif.

Pour les Verts, déjà sous pression dans ce sprint final, cette nouvelle ajoute un degré de difficulté supplémentaire. Bastia, qui lutte également pour ses objectifs, sera loin d’être diminué. Dans un stade de Furiani toujours bouillant, l’ASSE devra faire face à une équipe renforcée et prête à jouer un mauvais tour.

L’ASSE devra assumer son statut

Avec la montée en ligne de mire, chaque match devient décisif pour les Verts. Mais ce type d’imprévu rappelle que rien ne sera simple jusqu’au bout. Les hommes de Philippe Montanier sont prévenus : il faudra être solides pour continuer la série et rester dans la course. Face à une équipe bastiaise revigorée, l’ASSE va devoir montrer qu’elle a les épaules pour assumer son statut.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

18/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2