Interrogé par Eurosport, Waldemar Kita a lâché une phrase choc sur la vente du FC Nantes en répondant aux supporters mécontents.

Nouvelle sortie tonitruante de Waldemar Kita. Le président du FC Nantes a vivement répondu aux critiques, dans un échange tendu où il a évoqué l’avenir du club… et la possibilité d’un scénario à la Bordeaux.

Une vente du club loin d’être actée

Interrogé sur une éventuelle cession du FC Nantes, Kita a immédiatement fermé la porte, tout en renvoyant la responsabilité aux critiques sur son actionnaire actuel. « Vendre ? A qui ? Donnez-moi des noms, a-t-il répondu à Eurosport. Vous savez, l’environnement n’est pas très bon. Si vous avez envie de faire un stade, un bon centre de formation… J’avais tout. La seule chose qu’ils m’ont envoyé, c’est un contrôle fiscal pour tout arrêter… » Une déclaration qui traduit une forme de lassitude du dirigeant face aux tensions récurrentes autour du projet nantais.

Un tacle appuyé aux supporters du FC Nantes

Le président du FC Nantes a également minimisé l’ampleur de la contestation au sein du public de la Beaujoire. « Une partie des supporters… C’est 200 personnes qui sifflent même quand on gagne, a-t-il poursuivi. Vous voulez que je dépose le bilan ? Expliquez-moi ce que je dois faire vous qui êtes si bon. Comment je dois faire pour partir demain ? Je suis un professionnel. Je respecte les gens avec lesquels je travaille. Je pourrai lâcher tout le monde demain mais ce n’est pas honnête. Je ne peux pas continuer à travailler dans ce contexte-là. »

« Ça va finir comme Bordeaux… »

Une prise de parole qui illustre une fracture persistante entre la direction et une partie des tribunes.La référence choc à Bordeaux Kita est allé encore plus loin en évoquant un exemple marquant du football français : « Ça va finir comme Bordeaux si ça continue… » Une comparaison lourde de sens, faisant référence aux difficultés majeures rencontrées par les Girondins de Bordeaux ces dernières saisons. Cette sortie intervient dans un contexte déjà sensible pour le FC Nantes, où les résultats sportifs et la relation avec les supporters restent fragiles. Entre ambitions affichées et tensions internes, le club continue d’avancer dans un climat instable.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)