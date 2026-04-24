Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors qu’Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé au PSG, Luis Enrique aurait donné son accord pour un concurrent direct en Ligue 1.

Le PSG avance déjà ses pions pour le mercato estival. Et selon Fichajes, Luis Enrique aurait validé une priorité offensive en Ligue 1… un choix qui pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir d’Ousmane Dembélé. Le nom qui revient avec insistance est celui de Maghnes Akliouche. Le jeune talent de l’AS Monaco impressionne depuis plusieurs mois par sa régularité, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres.

Akliouche colle parfaitement au PSG

Après une première approche, Luis Enrique aurait validé en interne son profil, estimant qu’il correspond parfaitement à la philosophie de jeu parisienne. Dans l’esprit du staff, Akliouche incarne exactement le type de joueur recherché pour accompagner la nouvelle phase du projet du PSG : jeune, technique, capable d’évoluer dans plusieurs rôles offensifs et avec une marge de progression importante. Son profil dynamique et polyvalent lui permettrait de s’intégrer dans différents systèmes offensifs, un atout particulièrement apprécié par Luis Enrique.

Dembélé sous pression

Ce mouvement en interne intervient dans un contexte particulier pour Ousmane Dembélé. L’international français n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, laissant planer une incertitude sur son avenir. L’arrivée potentielle d’un concurrent direct comme Akliouche pourrait envoyer un message clair : la concurrence va s’intensifier dans le secteur offensif parisien. Dans cette optique, le PSG poursuivrait sa stratégie de rajeunissement de l’effectif.

Un signal à double tranchant ?

Le PSG veut construire un groupe plus équilibré, moins dépendant de certaines individualités et davantage tourné vers la progression collective. Pour Dembélé, cette dynamique peut être interprétée de deux façons : soit comme une pression supplémentaire, soit comme un signal de réorganisation globale du secteur offensif. Dans tous les cas, les discussions autour de sa prolongation devraient s’accélérer, dans le bon comme dans le mauvais sens.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League